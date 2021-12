INNATE PHARMA PRÉSENTERA DE NOUVELLES DONNÉES POUR MONALIZUMAB AU CONGRÈS DE L’ESMO IMMUNO-ONCOLOGIE 2021

Innate Pharma SA (Euronext Paris : IPH ; Nasdaq : IPHA) (« Innate » ou la « Société ») a annoncé qu’elle présentera de nouvelles données de la cohorte d’expansion (« Cohorte 3 ») de Phase 2 qui évalue la triple combinaison de monalizumab, cetuximab et durvalumab en première ligne chez des patients présentant un carcinome épidermoïde de la tête et du cou en rechute ou métastatique n’ayant jamais reçu d’immunothérapie anti-PD-(L)1 ou de chimiothérapie. Cette présentation sera donnée lors du congrès de l’ESMO Immuno-Oncologie (ESMO-IO) qui se tiendra virtuellement du 8 au 11 décembre 2021.

Monalizumab, le produit sous partenariat le plus avancé d’Innate, est un anticorps inhibiteur de point de contrôle immunitaire potentiellement « first-in-class », ciblant les récepteurs NKG2A exprimés sur les lymphocytes cytotoxiques NK et T CD8 infiltrés dans la tumeur.

Par ailleurs, le Pr Eric Vivier, Directeur Scientifique d’Innate Pharma, donnera une conférence dans le cadre d’une session sur la biologie des cellules NK.

Détails des présentations :

Monalizumab : La présentation orale (#123MO) intitulée, « Monalizumab, cetuximab and durvalumab in first line treatment of recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (R/M SCCHN): a phase 2 trial, » se tiendra le 9 décembre 2021 de 12h15 à 12h20 CET.

Cellules NK : Le Pr Vivier présentera la plateforme ANKETTM (Antibody-based NK cell Engager Therapeutics), permettant de générer des NK Cell Engagers multi-spécifiques, lors d’une session intitulée « NK cells biology and therapeutic opportunities, innate immunity, adaptive immunity« le 9 décembre 2021 de 11h40 à 12h CET.

À propos de monalizumab :

Monalizumab est un anticorps inhibiteur de point de contrôle immunitaire potentiellement « first in class », ciblant les récepteurs NKG2A exprimés sur les lymphocytes cytotoxiques NK et T CD8 infiltrés dans la tumeur.

NKG2A est un récepteur inhibiteur reconnaissant HLA-E ; cette reconnaissance empêche l’activation des cellules immunitaires exprimant NKG2A. Différentes tumeurs solides ou hématologiques expriment HLA-E, ce qui les protège de la destruction par les cellules immunitaires NKG2A+. Dans certains cancers, la surexpression d’HLA-E est associée à un pronostic défavorable. Monalizumab est un anticorps IgG4 humanisé qui bloque la fonction inhibitrice de NKG2A. Ainsi, monalizumab pourrait rétablir une réponse antitumorale médiée à la fois par les cellules NK et les lymphocytes T. Monalizumab pourrait également accroître le potentiel cytotoxique d’autres anticorps thérapeutiques.

AstraZeneca détient tous les droits sur le monalizumab en oncologie depuis octobre 2018, suite à l’accord de co-développement et de commercialisation conclu en 2015. Le développement en cours de monalizumab est axé sur des stratégies de combinaisons thérapeutiques.

À propos d‘ANKETTM :

ANKETTM (Antibody-based NK cell Engager Therapeutics) est la plateforme propriétaire d’Innate Pharma permettant de développer une nouvelle génération de NK cell engagers multi-spécifiques pour traiter certains types de cancer. La dernière innovation de la Société, sa molécule ANKETTM tétra-spécifique, est la première technologie NK cell engager à engager, les récepteurs activateurs (NKp46 et CD16), un antigène tumoral et le récepteur de l’interleukine‑2 (par un IL-2 variant, IL-2v) via une même molécule. En plus d’exploiter leurs fonctions anti-tumorales, cette innovation permet de donner un signal de prolifération et d’activation ciblé aux cellules NK.

Les technologies ANKET tri et tétra-spécifique d’Innate induisent une puissante activation des cellules NK, incluant cytotoxicité et contrôle efficace de la croissance tumorale dans des modèles précliniques. Cette technologie polyvalente permet de créer une nouvelle classe de molécules induisant une immunité synthétique contre le cancer.

À propos d‘Innate Pharma :

Innate Pharma S.A. est une société de biotechnologies au stade clinique, spécialisée en immuno-oncologie et dédiée à l’amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire.

Le large portefeuille d’anticorps d’Innate Pharma inclut plusieurs candidats potentiellement « first-in-class » aux stades clinique et préclinique dans des cancers où le besoin médical est important.

Innate Pharma est pionnière dans la compréhension de la biologie des cellules NK et a développé son expertise dans le microenvironnement tumoral et les antigènes tumoraux, ainsi que dans l’ingénierie des anticorps. Son approche innovante lui a permis de construire un portefeuille propriétaire diversifié et de nouer des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk A/S ou Sanofi ainsi qu’un partenariat multi-produits avec AstraZeneca.

Basée à Marseille, avec une filiale à Rockville (Maryland, Etats-Unis), Innate Pharma est cotée en bourse sur Euronext Paris et sur Nasdaq aux Etats-Unis.

Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com.