« Il faut éduquer les Français à la gestion de leur budget dès l’école ! »

Réaction d‘Arbia SMITI, Fondatrice de ROSALY, à l‘étude de Lesfurets.com – CSA Research

D’après l’étude publiée ce matin dans le Parisien Aujourd’hui en France, les dépenses contraintes des Français pèsent parfois jusqu’à 68% de leur budget, et certains se retrouvent en difficulté dès le 10 du mois.

Arbia SMITI, Présidente fondatrice de Rosaly, constate : « La conséquence de tout ceci : des découverts en fin de mois, des agios bancaires très onéreux qui tombent comme un couperet qui ne font qu’aggraver la situation, et parfois même des crédits à la consommation qui coûtent encore plus cher et engagent une spirale vers encore plus d’endettement.

Il ne faut pas négliger la demande d‘acompte sur salaire auprès de son employeur à mi-chemin, avant de passer dans le rouge, cela peut faire économiser au moins le coût de ces agios. ROSALY propose une façon très simple de faire cette demande avec son appli, en un clic c‘est fait, sans avoir à se justifier auprès de son employeur, et c‘est gratuit pour les salariés.

Et surtout je milite pour qu’on éduque mieux les Français à une bonne gestion de leur budget dès l’école. Tout cela s’apprend, et aujourd’hui aucune formation n’est prévue dans l’Education Nationale. Cela aiderait beaucoup ! »

A propos de Rosaly : Rosaly est une Fintech innovante à impact social, fondée fin 2019 par Arbia SMITI, serial entrepreneure tech, qui aide les entreprises à améliorer le bien-être financier de leurs salariés en fluidifiant l’accès au salaire et en apportant conseils et éducation budgétaire à l’aide d’une application. Côté employés, Rosaly leur permet d’aborder plus sereinement les fins de mois difficiles et d’éviter les frais de découvert ou les prêts à la consommation. Côté entreprise, Rosaly a un impact positif fort sur la marque employeur, la rétention et l’engagement des employés et supprime des coûts administratifs importants dans la gestion actuelle des demandes d’acomptes en interne.

