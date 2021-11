Synapse, l’accélérateur e-santé de Boehringer Ingelheim, passe à la vitesse supérieure

Face aux futurs défis de la e-santé et pour accompagner, voire accélérer, le processus de digitalisation du secteur, Boehringer Ingelheim a lancé, en janvier 2019, le projet Synapse Accélération. Une initiative prise en collaboration avec 1Kubator, premier réseau d’incubateurs de start-up en France. Moins de trois ans après son implantation au sein du siège de Boehringer Ingelheim en France, au cœur du Biodistrict Lyon-Gerland, le premier accélérateur de santé digitale de la Métropole de Lyon a d’ores et déjà gagné son pari. Ce projet pilote vient en effet d’intégrer BI X, le laboratoire d’innovation digitale dédié à la e-santé du groupe allemand. Une reconnaissance de la pertinence d’un concept désormais prêt à passer à la vitesse supérieure, alors que se profile l’arrivée d’une nouvelle promotion de start-up.

« Le lancement de Synapse en France a été un grand succès. » confirme Daniel Hach, Directeur des opérations de BI X. « Avec BI X, nous allons maintenant faire passer les projets innovants issus du programme au niveau supérieur, c’est-à-dire à l’échelle internationale.

Chez BI X, notre métier est de créer des ponts entre le monde du digital et celui de la santé. En s’appuyant sur notre réseau mondial, Synapse continuera à se développer et à se renforcer. Ainsi, nous ouvrons la voie au sein de Boehringer Ingelheim en offrant des services digitaux innovants qui ont le potentiel de changer la vie des patients et des animaux. Pour les start-up sélectionnées, cela signifie de nouvelles opportunités de développement à l’international. »

Depuis 2019, Synapse Accélération a accompagné onze start-up, sur une durée moyenne de neuf mois. D’abord axé sur les innovations en matière de santé humaine et santé animale, l’accélérateur lyonnais s’est ouvert avec succès, lors de la précédente promotion, à l’industrie 4.0. Une réussite illustrée par l’éclosion de M-Cador. Cette start-up, qui a développé une technologie innovante en matière de reconnaissance d’image, vient de signer un premier contrat commercial avec Boehringer Ingelheim et prépare le lancement de sa phase d’industrialisation, alors que deux autres contrats prometteurs sont en gestation. « Nous n’aurions jamais pu arriver à un tel résultat sans l’apport de Synapse Accélération, la mise à disposition de nombreux experts métiers de Boehringer Ingelheim et leur soutien entrepreneurial. Grâce à Synapse, on a pu aussi tester nos concepts dans un environnement industriel. Le fait d’être dans l’environnement de Boehringer Ingelheim est un gage de crédibilité auprès de nos interlocuteurs et une belle carte de visite pour s’ouvrir à de nouveaux marchés dans le monde de la santé », souligne Rodolph Vogt, co-fondateur et CEO de M-Cador.

De l’accélération à l’industrialisation

Au total, depuis l’origine, quatre start-up ont fait l’objet d’accords commerciaux avec Boehringer Ingelheim à l’issue de leur programme d’accélération (Medeo, M-Cador, Biosency, Dilepix). Le laboratoire a déjà investi plus de 300 000 euros pour poursuivre le développement de projets prometteurs liés aux activités du groupe et désormais engagés dans un cycle d’industrialisation. « On bouscule un peu plus le modèle traditionnel de l’industrie pharmaceutique. Avec Synapse, on va chercher à l’extérieur des start-up qui ont le potentiel pour co-développer des solutions permettant de résoudre les problématiques des métiers du groupe. En créant un tel accélérateur interne, on a imaginé un modèle disruptif », explique Frédéric Dimur, directeur Digital Open Innovation chez Boehringer Ingelheim.

Cette réussite ne doit rien au hasard. Dès l’origine, Boehringer Ingelheim a bénéficié de l’expertise et a travaillé en partenariat avec 1Kubator pour détecter et sélectionner les entreprises les plus prometteuses. En trois ans, la cellule de scouting(1) de Synapse a identifié plus de 800 start-up et instruit une centaine de dossiers. Au final, après cette phase d’instruction, 28 start-up ont été présélectionnées et onze ont pu bénéficier de l’accompagnement des experts de Boehringer Ingelheim.

De nouvelles perspectives à l’international

Cette mobilisation en interne constitue l’autre défi relevé par Synapse Accélération. Depuis 2019, près d’une centaine de collaborateurs du groupe ont partagé leur expérience et mis leurs compétences au service des jeunes entrepreneurs, de la R&D aux affaires industrielles, en passant par le marketing, ou les business unit, en France et maintenant dans certaines filiales étrangères.

Fort de la réussite de ce projet pilote, le programme Synapse Accélération change donc de dimension en passant sous l’égide de BI X. Concrètement, en intégrant le laboratoire d’innovation digitale du groupe Boehringer Ingelheim, l’accélérateur lyonnais va bénéficier du savoir-faire des équipes allemandes en matière de scouting et élargir son champ de prospection à l’international. Quant au contrat de partenariat avec 1Kubator, il a été renouvelé pour trois ans. Un gage de pérennité et de nouvelles perspectives pour les trois start-up prochainement sélectionnées qui intégreront la cinquième promotion de Synapse Accélération, fin 2021.

Malgré la crise sanitaire et l’épidémie de Covid-19, les deux dernières promotions de Synapse Accélération ont été riche de promesses pour plusieurs entreprises. Voici trois exemples :

M-Cador (industrie 4.0 / technologie de reconnaissance d’image) : un contrat signé (solution de reconnaissance de la vaccination des poussins) et deux pilotes validés en cours d’évaluation pour industrialisation.

Biosency (santé humaine / amélioration du suivi patient BPCO) : co-développement d’une solution de monitoring pour insuffisants respiratoires en réhabilitation, contrat initial avec le groupe Boehringer Ingelheim pour l’évaluation clinique.

Dilepix (santé animale – technologie IA et imagerie pour le marché porcins) : co-développement d’une solution d’identification et de prévention de la caudophagie, contrat initial avec le groupe Boehringer Ingelheim avant industrialisation.

BI X

Lancé en 2017, BI X est une filiale indépendante de Boehringer Ingelheim dédiée au développement de solutions innovantes dans le domaine de la santé. Elle travaille en étroite collaboration avec les trois activités du Groupe Boehringer Ingelheim : Santé Humaine, Santé Animale et Biopharmaceutiques.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.bix-digital.com/

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim développe des thérapies innovantes pour améliorer la vie des hommes et des animaux. Entreprise biopharmaceutique axée sur la recherche, nous créons de la valeur par l’innovation dans des domaines où il existe des besoins médicaux importants encore non satisfaits. Entreprise familiale depuis sa création en 1885, Boehringer Ingelheim s’appuie sur une vision de long terme. Près de 52 000 collaborateurs travaillent dans plus de 130 pays, dans trois activités : santé humaine, santé animale et fabrication biopharmaceutique pour le compte de tiers.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.boehringer-ingelheim.com.