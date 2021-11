Palais de la découverte 2024 : pour un projet co-construit avec les scientifiques

Dans un communiqué publié le 8 novembre, l’Académie des sciences souligne la nécessité d’inviter dès maintenant la communauté scientifique à participer à la co-construction du projet de rénovation du Palais de la Découverte qui s’achèvera en 2024. Elle appelle Universcience à rendre rapidement public l’organisation du projet, les modalités de participation des scientifiques et son déroulement calendaire.

Le Palais de la découverte, situé à Paris au sein du Grand Palais, est fermé jusqu’en 2024 pour permettre la rénovation du magnifique ensemble architectural qui l’abrite.

Il s’agit d’une institution unique, à laquelle la communauté scientifique et le public sont profondément attachés. Depuis sa création en 1937, le Palais de la Découverte a joué un rôle fondamental pour des générations successives, a suscité nombre de vocations scientifiques et a participé de façon exemplaire à la diffusion de la science auprès du grand public, tous citoyens confondus. Plus de 600 000 visiteurs chaque année, dont la moitié de jeunes scolaires, témoignent de ce succès. Le Palais de la découverte repose sur une formule qui en fait l’originalité et a inspiré de nombreux pays : un solide contenu scientifique, de belles expériences et démonstrations accessibles à tous, et des médiateurs attentifs au public.

La rénovation du Palais de la découverte doit permettre de l’adapter à la demande du public d’aujourd’hui et aux évolutions de la science, tout en préservant ce qui fait sa force.

Depuis de nombreux mois, l’Académie des sciences, consciente de sa responsabilité et de celle de la communauté scientifique face à cet héritage et à son avenir, a considéré qu’il était de sa mission de souligner aux concepteurs de la rénovation les principes majeurs qui devaient les guider. Les scientifiques devraient être présents en permanence aux côtés des muséographes, lors des trois années qui nous séparent de la réouverture, pour co-construire un projet qui soit fidèle à l’esprit du Palais et aux aspirations de notre société. Force est de constater que ce n’est pas le cas aujourd’hui.

L’Académie appelle à ce qu’Universcience rende rapidement public un programme clair, qui porte sur l’ensemble du projet, sur son organisation et son déroulement calendaire, ainsi que sur les modalités de participation des scientifiques.

Pendant quelques mois encore, tout demeure heureusement possible, pour peu que les autorités responsables s’émeuvent de cette situation anormale et prennent des mesures simples pour établir un dialogue constructif et durable entre muséographes et scientifiques. Alors pourra s’ouvrir, fin 2024, un magnifique Palais de la découverte, moderne, où petits et grands savoureront les belles démonstrations de la science d’hier et d’aujourd’hui.