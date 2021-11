Audencia lance la formation gratuite Slow Fashion Training pour une mode plus responsable

La Chaire Impact Positif d’Audencia a créé un nouveau programme gratuit en ligne.

Slow Fashion Training vise à accompagner les consommateurs aux enjeux et à la consommation d’une mode plus responsable. En somme, adopter les pratiques d’une consommation ralentie, une alternative éthique et durable, pour répondre ensemble aux enjeux climatiques et sociétaux. Pour s’inscrire, rendez-vous sur la page web dédiée.

Modes de production, transport, lavage, mise au rebus des vêtements encore portables : la mode est l’un des plus mauvais élèves en matière de transition écologique et sociale. Avec 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre dans le monde chaque année, cette industrie vit une transformation profonde de ses modes de production, de commerce mais surtout de consommation et d’usage.

Face à ce constat et ces chiffres, la Chaire Impact Positif d’Audencia lance dès le 25 novembre la formation gratuite en ligne Slow Fashion Training, de 17h à 19h. Le programme vise à sensibiliser chacun à la mode responsable. Comment ? En prenant conscience des impacts du secteur, en décryptant les comportements d’achat, et en découvrant des pratiques plus durables, afin que chacun participe à son échelle à l’effort national et mondial vers une mode plus durable, et sache diffuser les bonnes informations. Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur : https://impact-positif.audencia.com/formation-et-accompagnement/slow-fashion-training/

Florence Touzé, Professeure à Audencia SciencesCom et co-Titulaire de la Chaire Impact Positif d’Audencia, explique le fondement du programme : « Nous prenons tous conscience qu‘il va falloir changer de comportement, que c‘est possible mais pas toujours enthousiasmant. Et même avec la meilleure des volontés, concrètement, ce n‘est pas si simple… Un module de décryptage et d‘accompagnement peut donner les bons conseils pour adopter les bons réflexes avec plaisir ! »

Former le plus largement à la mode responsable

En créant ce module, l’école souhaite faire profiter le grand public de ses enseignements, comme elle le fait déjà depuis 2017 avec la formation gratuite #NégoTraining (négociation salariale). Fidèle à cet engagement citoyen et en faveur de la transition écologique et sociale, le module gratuit sera proposé deux fois par an. Il sera également dispensé aux étudiants du parcours RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) d’Audencia. Le programme sera aussi offert aux entreprises dans le cadre de la formation continue en 2022.

Une formation conçue avec un comité d‘experts du secteur

Slow Fashion Training combine les expertises de la Chaire Impact Positif d’Audencia avec celles de spécialistes du secteur de la mode ainsi que deux étudiantes de l’école. Ainsi, la formation a été conçue en partenariat avec le Groupe ERAM. Un groupe de travail a réuni deux consultantes des cabinets Fashion that Cares et Vertual, des entreprises de l’économie circulaire comme Second Sew (marque de vêtements pour enfants via l’upcycling), le collectif Emergence (qui rassemble des créateurs de mode et accessoires en Pays de Loire depuis 2004), Datakhi (spécialisée dans les données), B-Side (agence spécialisée en Responsabilité Sociétale des Entreprises), KPI 4 Change.