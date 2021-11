Station Aura-CO2 de eLichens, la promesse d’un air sain dans les écoles

Capteur de qualité de l’air alimenté par batterie avec une autonomie de 5 ans sans recharge, entretien ou étalonnage.

Capteur le plus petit du marché et ultra-basse consommation

Mesures de précision industrielle

Déjà déployé dans les écoles de la métropole niçoise, ainsi qu’en région Nouvelle-Aquitaine et en Allemagne.

eLichens, start-up grenobloise spécialisée dans les capteurs intelligents, vient de déployer sa nouvelle station Aura-CO 2 dans de nombreuses écoles de la métropole niçoise, en région Nouvelle-Aquitaine, ainsi qu’en Allemagne. Grâce à ses mesures de qualité de l’air extrêmement précises, Aura-CO 2 garantit un air sain et renouvelé dans les cantines et salles de classe, permettant ainsi de lutter contre la propagation des virus comme la Covid-19 et d’adapter au mieux le protocole sanitaire en vigueur dans les établissements scolaires.

La métropole niçoise a d’ores et déjà acheté 140 stations, la région Nouvelle-Aquitaine 206 et l’Allemagne 230.

La station Aura-CO 2 intègre une alarme sonore (bip) et visuelle (LED vert/orange/rouge clignotante) qui se déclenche lorsque le niveau de CO 2 dépasse la limite fixée par l’utilisateur (600 ppm pour les classes où les élèves ne portent pas le masque, 800 ppm là où le port du masque est obligatoire). Le reste du temps, le voyant lumineux clignote vert lorsque le niveau de CO 2 est en-dessous du seuil fixé, et orange lorsque l’on s’en approche. Simple d’utilisation, la station est entièrement paramétrable depuis l’application mobile dédiée Aura CO2 disponible gratuitement sous iOS et Android.

Alimentée par une batterie qui lui confère une autonomie de plus de cinq ans sans recharge ni entretien, Aura-CO 2 est extrêmement compacte et équipée du capteur de CO 2 Foxberry développé par eLichens.