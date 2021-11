Netatmo lance son nouveau Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent : un pas de plus dans la protection de la maison

Avec près de 1 000 foyers et 3 000 personnes[1] touchés chaque année en France, le monoxyde de carbone est la cause principale des décès par intoxication accidentelle. Il est donc important de réagir et protéger sa santé contre ce risque domestique majeur.

86 % des intoxications accidentelles[2] dues au monoxyde de carbone surviennent chez des particuliers. Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, invisible et non irritant, qui peut être émis par des appareils à combustion tels qu’une cheminée, une gazinière ou une chaudière[3], mal installés ou dysfonctionnels et qui n’ont pas été contrôlés chaque année.

Pour éviter tout risque d’intoxication, il est recommandé d’installer un détecteur de monoxyde de carbone fonctionnel chez soi, en particulier si le domicile est équipé d’appareils à combustion susceptibles d’émettre du monoxyde de carbone.

Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo vous protège des intoxications

Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo mesure le taux de monoxyde en temps réel dans les différentes pièces de la maison. En cas de détection, il alerte les utilisateurs grâce à une alarme de 85 dB, pour les inciter à se mettre en sécurité en quittant leur domicile immédiatement et à prévenir les secours.

Si l’utilisateur n’est pas chez lui, le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo envoie également une notification sur son smartphone pour lui permettre d’agir et assurer la sécurité de ses proches.

Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Netatmo est conforme aux réglementations européennes. Il bénéficie de la certification CE (EN 50291) et de la certification NF réservée aux produits qui offrent les plus grands critères de sécurité.

Une batterie durable de 10 ans

Il est recommandé de remplacer tout Détecteur de Monoxyde de Carbone au bout de 10 ans, car le capteur de détection s’use avec le temps. Or de nombreux détecteurs de monoxyde de carbone connectés disposent de batteries d’une durée de vie de 1 à 5 ans seulement. Ces appareils nécessitent donc que leurs piles soient changées régulièrement.

Grâce à sa batterie longue durée, le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo est autonome pendant 10 ans, sans que l’utilisateur n’ait à s’en préoccuper. Arrivé à la fin de sa durée de vie, il envoie une notification à l’utilisateur pour l’en avertir et l’inciter à acquérir un nouveau détecteur de monoxyde de carbone pour se protéger.

Test de fonctionnement automatique

Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo possède une fonction Auto-Test qui contrôle l’état du capteur de monoxyde de carbone, de la batterie et de la connexion Wi-Fi. L’utilisateur peut ainsi s’en remettre au Détecteur en toute sérénité et confiance, car il l’avertira en cas de problème détecté. Il dispose aussi d’une fonction Test d’Alarme, qui permet de vérifier le bon fonctionnement de l’alarme de 85 dB, et à laquelle il est recommandé d’avoir recours au moins une fois par an.

Installation simple et rapide

Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent de Netatmo fonctionne sans raccordement électrique et s’installe rapidement. Il suffit de le visser au mur, en respectant les précautions d’installation recommandées par Netatmo et détaillées dans le pack, puis de télécharger l’application Home + Security.

Il est recommandé d’installer un détecteur de monoxyde de carbone dans toute pièce comportant un appareil à combustion de type chaudière, cheminée, poêle ou encore gazinière.

Tarifs et disponibilités

Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo est vendu à 99,99€, sans frais cachés ni box domotique à ajouter. Le produit est disponible sur www.netatmo.com, sur Amazon, chez Boulanger, Leroy Merlin, Rexel et Sonepar.

L’application Home + Security est entièrement gratuite et compatible avec les iPhones et iPads à partir de iOS 14 et les smartphones et tablettes Android à partir de 5.0.

La Webapp Netatmo est disponible sur Mac et PC.

