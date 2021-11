Keys REIM crée une résidence de startups à impact positif

A compter du 2 novembre 2021 et pour une durée d’un an, 6 startups à impact de la finance et de la ville durables sont accueillies en résidence dans des locaux mis à disposition par Keys REIM, société de gestion spécialisée dans l’investissement immobilier. Ces 6 startups à impact sont issues de la fintech, de la proptech, de la green tech de l’économie circulaire:

Smart Garant facilite l’accès à l’immobilier pour les personnes qui ne peuvent pas trouver de garant

Qlay libère l’accès au logement grâce à sa plateforme de micro-immobilier

IUDO lutte contre l’étalement urbain grâce à des solutions de micro-promotion

Sitowie anticipe le vieillissement des bâtiments et optimise leurs consommations grâce à des solutions logicielles

Anga crée du mobilier d’art à partir de déchets plastiques locaux

Houbly valorise les matières organiques pour créer des matériaux et du mobilier

Accueillies au 5e étage du 24 rue des Capucines (Paris 2e, immeuble qui abrite également le siège de Keys REIM), les startups auront un accès facilité à l’écosystème de Keys REIM : partenaires régionaux et internationaux de passage à Paris, équipes de Mama Shelter, équipes de Keys Properties, etc.

Pendant leur année de résidence, ces start-ups bénéficieront d’un accompagnement spécifique, conçu par le laboratoire d’innovation Liberté Living Lab et Keys REIM. Au menu : de l’accompagnement sur leurs projets, des sessions de formation dédiées aux startuppers, et des événements de networking, avec un appui privilégié des équipes de Keys REIM.

« Cette résidence fait perdurer notre esprit entrepreneurial alors que notre groupe fête ses 10 ans cette année, déclare Pierre Mattei, Président-fondateur de Keys REIM. En tant qu’investisseur engagé, c’est aussi pour nous l’opportunité de faire évoluer nos modes de pensée et de continuer à apprendre aux côtés d’entreprises qui créent un impact positif pour la société et la planète. »

Plus de 30 candidatures ont été reçues par Keys REIM et le Liberté Living Lab. Le jury de sélection qui a désigné les 6 startups lauréates était composé de personnalités reconnues du monde de l’immobilier, de la finance et de l’investissement à impact :