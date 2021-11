Ouverture à la commande du Nouveau Multivan en France

Le Nouveau Multivan 7ème génération est le premier véhicule basé sur la Plateforme Modulaire Transversale (MQB) à être produit à Hanovre. Pour la première fois, le système hybride rechargeable est inclus dans le programme de motorisations et il offre jusqu’à environ 50 kilomètres d’autonomie en mode 100% électrique. Le véhicule représente également une nouvelle étape dans l’évolution des systèmes d’aide à la conduite, de fonctionnement et d’infodivertissement. Un nouveau concept intérieur rend le Multivan encore plus polyvalent.

Offrant jusqu’à sept sièges et disponible en versions « Multivan », « Life », « Energetic » et « Style » en France, le nouveau Multivan de la marque Volkswagen Véhicules Utilitaires transpose un style de vie dans un présent et un futur connectés et digitalisés. Ce véhicule polyvalent est adapté à d’innombrables scénarios de mobilité avec son tout nouveau système de sièges individuels à l’arrière. C’est d’autant plus vrai que, parallèlement au modèle standard, Volkswagen Véhicules Utilitaires propose le Nouveau Multivan dans une version longue avec encore davantage d’espace de chargement.



Le Nouveau Multivan bénéficie d’une multitude de systèmes d’assistances à la conduite et offre un haut niveau de sécurité avec notamment l’intégration du « Travel Assist », assistant de conduite semi-autonome (en option). Il établit des standards élevés dans sa catégorie avec notamment les équipements suivants de série, dès le premier niveau de finition « Multivan » :

Projecteurs à LED avec feux de jour à LED

Pack 7 sièges individuels (mobiles et démontables)

Autoradio « Ready 2 Discover » avec écran tactile de 10″

Digital Cockpit Pro

Volant multifonction avec palettes

Front Assist avec détection des piétons et des cyclistes

Assistant de maintien de voie Lane Assist

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Régulateur et limiteur de vitesse

Aide au démarrage en côte

Verrouillage centralisé avec Keyless Start sans SAFELOCK

Une série de lancement « Energetic » est également proposée en France sur la version hybride rechargeable uniquement. Richement dotée de série, cette finition basée sur « Life », dispose notamment du hayon électrique Easy Open et Easy Close, des projecteurs Matrix LED IQ.Light, du toit panoramique en verre, du système de Navigation « Discover Media » et de la vision périmétrique Area View avec caméra de recul et aide aux manoeuvres Park Assist avec écran tactile de 10″.



Proposé à partir de 47 400 euros, le Nouveau Multivan, en version courte ou longue, et avec un choix de trois motorisations, deux essences (1.5 TSI 136 DSG7 et 2.0 TSI 204 DSG7) et une hybride rechargeable (1.4 eHybrid 218 DSG6) est d’ores et déjà disponible à la commande sur le marché français.