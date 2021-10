TENDANCE : AVEC SQUID GAME, PREPLY VOIT LES DEMANDES DE COURS DE CORÉEN EN LIGNE EXPLOSER !

Disponible sur Netflix depuis le 17 septembre dernier, le phénomène Squid Game, n’en finit pas de susciter des phénomènes inattendus, comme le constate la plateforme d’apprentissage des langues en ligne Preply. Le site observe, à travers le monde, une forte hausse des demandes de cours de coréen : Une croissance annuelle de 50 % de nouveaux apprenants coréens !

France => hausse de 65 % des demandes*

Royaume-Uni => hausse de 73 % des demandes*

Canada => hausse de 51 % des demandes*

Italie => hausse de 27 % des demandes*

États-Unis => hausse de 25 % des demandes*

Preply constate depuis le lancement de la série à succès, une très forte demande de la part des apprenants à travers le monde pour la langue coréenne : Une croissance annuelle de 50 % de nouveaux apprenants coréens sur la plateforme. Un engouement qui confirme le goût pour la culture sud-coréenne, déjà amorcé avec les succès du célèbre boys band BTS et celui du film Parasite, sorti en 2019, primé à Cannes et qui s’est vu décerné notamment l’Oscar du meilleur film en 2020.

Quand apprendre le coréen devient cool !

Kirill Bigai, co-fondateur de Preply analyse : « Ce qui se passe dans la culture pop a souvent un impact sur les tendances en matière d’apprentissage des langues. Cela est dû au fait que la connaissance d’une langue permet de mieux comprendre les aspects culturels du pays. La langue du pays aide à révéler le contexte local et les nuances que l’on ne peut pas obtenir uniquement à partir de traductions. Il existe des mots et des termes uniques qui n’ont pas de traduction littérale et qui ne peuvent être compris que si vous parlez la langue et connaissez la culture »

* Par rapport à la période avant la sortie de Squid Game

