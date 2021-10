« Des critiques du sport. Controverses interdisciplinaires » : un colloque pour mieux comprendre les critiques actuelles du sport et sa place dans la recherche

La Faculté des sciences du sport de l’Université de Strasbourg organise les 4 et 5 novembre 2021 un colloque avec pour thématique : « Des critiques du sport. Controverses interdisciplinaires ». L’objet du colloque est de faire un état de travaux universitaires sur les critiques du sport dans une optique pluridisciplinaire selon les savoirs des sciences humaines et sociales et ceux des sciences biomédicales.

Le sport fait l’objet de vives critiques : ses aspects éducatifs sont contestés, son élitisme et ses excès sont discutés, la compétition est vilipendée. Pour autant, les adeptes du sport insistent sur le fair-play, l’esprit d’équipe, la perfectibilité, le sens de l’effort, inhérents à une pratique sportive régulière. D’abord dans un cadre associatif, puis au plus haut niveau de l’État, mais aussi dans les entreprises, défendant ainsi un culte de la performance ou une logique de dépassement personnel.

Le monde académique, notamment dans le domaine de la médecine ou plus tardivement des sciences humaines et sociales, offre un panel de productions scientifiques plus ou moins virulentes à l’égard du sport : organisation bourgeoise de domination, opium du peuple… Défendu de manière consensuelle par des instances politiques et économiques, le sport se développe pourtant de manière massive. Aujourd’hui si les critiques du sport demeurent présentes, elles restent quelque peu marginales et marginalisées. L’objet du colloque est de faire un état de travaux universitaires sur les critiques du sport dans une optique pluridisciplinaire selon les savoirs des sciences humaines et sociales et ceux des sciences biomédicales.

Cette manifestation gratuite a pour but de réunir des chercheurs de différents horizons, de différentes orientations scientifiques, afin de débattre sur les critiques du sport actuelles ainsi que sur la place les des activités physiques et sportives dans la recherche scientifique. La transdisciplinarité de l’événement permettra de dépasser les visions lisses et consensuelles du sport, trop souvent défendues dans les idéologies et le sens commun.

Au programme de ce colloque, des conférences / débats autour de plusieurs thématiques :

Spécialisation sportive et développement de l’enfant

Dopage, addictions et performances sportives

Accessibilité, inégalités, performance pour toutes et tous

Santé et activité physique

Éthique sportive et valeurs

En présence notamment de :

Laurence Fischer, Ambassadrice pour le sport, Ministère des Affaires étrangères

Gilles Erb, Président Fédération Française de Tennis de Table

Xavier Bigard, Directeur médical de l’Union Cycliste Internationale (UCI)

Jacques Defrance, Professeur émérite de l’Université de Paris-Nanterre, sociologue et historien du sport et de l’éducation physique

Informations pratiques :

Date : les 4 et 5 novembre 2021

Lieu : Amphithéâtre Athena / Faculté de droit, 1 place d’Athènes – 67045 Strasbourg

Gratuit. Passe sanitaire et inscriptions obligatoires : https://forms.gle/EG2dwzgXPmNMj7Zm7

Pour suivre le colloque en ligne (seule la soirée-débat du jeudi 4 novembre – 18h30 > 20h30 ne sera pas retransmise) : https://www.youtube.com/unistra

Pour plus d‘informations sur le programme du colloque, cliquez ici.