Handicap International appelle le public à voter en ligne pour ses inventions préférées

Pour cette 24ème édition du concours Fab Life parrainée par Jérôme Bonaldi et Grégory Cuilleron, les participants continuent de réinventer le quotidien des personnes handicapées ou des personnes à besoins particuliers. Le jury ayant sélectionné les 20 lauréats du concours, Handicap International appelle désormais le public à voter pour leurs inventions préférées jusqu’au 28 novembre.

L’ingéniosité et l’audace au service de la communauté

Depuis 24 ans, le concours Fab Life invite les passionnés de l’innovation et de la débrouille à développer des solutions pour faciliter le quotidien des personnes ayant des besoins spécifiques.

Créer un porte téléphone pour fauteuil électrique afin de permettre aux personnes concernées un accès rapide et facile à leur téléphone portable, inventer une plaque gabarit pour déficients visuels afin que les plaques de cuisson tactiles leur soient accessibles, construire un kart radiocommandé pour permettre à son fils polyhandicapé de s’amuser en toute sécurité … C’est ça l’esprit Fab Life !

Le matériel spécialisé pour les personnes handicapées est souvent très onéreux et trop rarement adapté aux spécificités de chacun. Le concours Fab Life permet donc aux familles, souvent esseulées face au handicap, de mettre en valeur les innovations et solutions bricolées pour leurs proches. Au fil des années, le concours Fab Life a pu révéler ces talents, mettre en réseau les familles et créer une véritable communauté d’inventeurs au service du handicap.

Le public : un acteur majeur du concours Fab Life

Le jury du concours, composé de professionnels du handicap et du bricolage, d’ergothérapeutes et d’experts en management de l’innovation, a choisi 20 réalisations parmi les 40 dossiers de l’édition 2021. Mais ce n’est que le début de l’aventure Fab Life : depuis le 1er octobre, et jusqu’au 28 novembre, c’est maintenant au public de participer en votant en ligne pour son ou ses invention(s) préférée(s).

3 inventions se verront décerner un prix en cette fin d’année : le « prix du public », le « prix du jury » et le « prix du design », les prix seront accompagnés de chèques cadeaux Leroy Merlin d’une valeur de 1500€. Les 17 autres lauréats ne seront pas en reste puisqu’ils bénéficieront chacun de chèques cadeaux Leroy Merlin d’une valeur de 150€.



Fab Life, une véritable communauté d‘inventeurs

Il y a déjà 6 ans, le concours lançait sa plateforme digitale et changeait de nom. Aujourd’hui, ils sont plus de 20 000 adeptes réunis au sein de la communauté Fab Life à :

Consulter gratuitement les fiches tutos de plus de 400 inventions

Avoir accès aux plans et vidéos

Rencontrer d’autres inventeurs passionnés et inspirés

« Les années passent et pourtant l’ingéniosité et les compétences des participants au concours Fab Life ne se tarissent pas. Tous les ans, nous découvrons des inventions plus originales les unes que les autres, qui semblent parfois simples mais qui peuvent être de véritables révolutions pour les personnes handicapées. » témoigne Jérôme Bonaldi, parrain du concours.