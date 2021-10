BMW M135i xDrive : Une compacte sportive au dynamisme encore plus marqué

BMW a affiné les caractéristiques techniques de son modèle quatre cylindres haute performance sur le segment des compactes Premium. Des améliorations précises ont été apportées aux composants du châssis et confèrent à la BMW M135i xDrive (consommation de carburant combinée : 7,8 – 7,3 l/100 km selon WLTP ; émissions de CO2 combinées : 177 – 167 g/km selon WLTP) un comportement routier nettement amélioré. De plus, l’Active Sound Design retravaillé dans l’habitacle rend l’expérience de conduite encore plus passionnante. Le quatre cylindres de 306 ch avec la technologie BMW TwinPower Turbo de la BMW M135i xDrive est exploité plus efficacement que jamais pour produire une dynamique et une expérience de conduite captivantes qui font la renommée de BMW. Les modifications apportées aux réglages du châssis se traduisent par un comportement encore meilleur, garantissant un ressenti de conduite précis, même à haute vitesse sur piste. La motricité optimisée permet aux conducteurs d’explorer les limites de performance de la voiture en toute confiance, notamment dans les virages à des vitesses élevées.

Une dynamique de conduite plus affutée dans les virages grâce à des valeurs de carrossage optimisées, de nouveaux supports de suspensions et un réglage précis des systèmes de ressort et d’amortissement.

Les valeurs de carrossage des roues avant de la BMW M135i xDrive ont été augmentées pour optimiser l’absorption des forces latérales dans les virages. En outre, de nouveaux supports ont été utilisés pour fixer les triangles de suspension avant, tandis que les supports des bras oscillants et de contrôle de l’essieu arrière ont également été redessinés. Dans le même temps, les ensembles ressorts / amortisseurs ont été recalibrés. Le résultat est une amélioration significative du comportement dans les virages, ce qui a un effet bénéfique sur la sensation de direction lorsque les capacités sportives de la voiture sont mises à l’épreuve.

Cette dernière série de modifications renforce l’engagement de la BMW M135i xDrive à offrir un plaisir de conduire propre à BMW. La technologie de son châssis, combinée aux caractéristiques de performance sportives du moteur et à la transmission intégrale intelligente BMW xDrive, crée un ensemble parfaitement composé pour une conduite riche en émotions. Le modèle compact est équipé de série d’un système de limitation du patinage des roues intégré dans l’unité de commande du moteur. Le raccourcissement des trajets des signaux qui en résulte permet réduire jusqu’à dix fois le temps d’intervention du système de limitation du patinage par rapport aux systèmes conventionnels lors des démarrages, sur les surfaces glissantes et dans les virages dynamiques. La BMW M135i xDrive bénéficie en outre d’un différentiel à glissement limité mécanique sur l’essieu avant. Intégré à la boîte de vitesses à huit rapports de série. Il améliore la traction et la stabilité directionnelle ainsi que l’agilité et la dynamique en virage. Avec des facteurs de blocage de 36 % en accélération et de 26 % en sortie de route, le différentiel est capable de transférer un couple supplémentaire à la roue avant avec une meilleure adhérence en cas de besoin. Les fonctions habituelles du contrôle dynamique de la stabilité (DSC) sont complétées sur la BMW M135i xDrive par le contrôle de performance, qui optimise le comportement de la direction de la voiture grâce à des applications judicieuses des freins.

La liste des équipements de série de la BMW M135i xDrive comprend également une direction DirectDrive M spécialement adaptée et des freins M Sport surpuissants. La voiture de sport compacte quitte l’usine sur des jantes M en alliage léger de 18 pouces de série, avec en option des jantes en alliage léger de 19 pouces disponibles dans une variété de designs.

Une expérience acoustique spectaculaire dans l’habitacle.

Le système d’échappement à double sortie facilite la transmission de la puissance du moteur grâce à sa contre-pression réduite, tout en produisant un accompagnement acoustique de caractère. Ce son distinctif, qui suscite l’émotion, est également transmis dans l’habitacle, où il est soigneusement amplifié par les haut-parleurs du système audio.

La nouvelle sonorité transmet plus authentiquement que jamais la note caractéristique du moteur quatre cylindres d’un modèle BMW M aux personnes à bord. La réponse instantanée à chaque mouvement de l’accélérateur est traduite en signaux acoustiques correspondants. De la montée en puissance du couple à l’accélération jusqu’à la chute de la charge en sortie de boîte, l’état de fonctionnement du moteur est clairement perceptible à tout moment. Le démarrage de ce dernier déclenche une composition sonore spécialement créée pour ce modèle, ajoutant une autre facette à la riche expérience acoustique à l’intérieur de la voiture.

De nouvelles teintes de carrosserie pour un look percutant.

Une nouvelle sélection de teintes de carrosserie particulièrement frappantes a été introduite pour accompagner les améliorations de performance et souligner le caractère de la BMW M135i xDrive. Les teintes BMW Individual et les demandes spéciales des clients peuvent désormais être intégrées dans le processus de fabrication de l’usine BMW Group de Leipzig, où le modèle compact est construit. Les couleurs spéciales nécessitent du temps supplémentaire, avec un nombre accru de processus manuels. Pour y faire face, un atelier de peinture existant a été modifié et le nombre d’employés y travaillant a augmenté de dix personnes.

Les teintes BMW Individual apportent un impact visuel encore plus fort au langage moderne du design de ce modèle. Les nouveaux ajouts à la gamme de couleurs extérieures pour la BMW M135i xDrive comprennent la teinte de peinture M Jaune Sao Paulo, ainsi que les teintes Frozen Orange métallisée et Frozen Pure Grey métallisée.