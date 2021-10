Le Jambon de Parme : certifié sans nitrite ni nitrate depuis 1993 !

Une proposition de loi pour interdire les additifs nitrites dans la charcuterie a été déposée ce jeudi 10 décembre 2020, militant contre les risques cancérigènes de ces conservateurs. De nombreux médias ont repris cette actualité et indiquent que cette taxe concernerait aussi le Jambon de Parme. Pour rappel, Le Consortium du Jambon de Parme est le seul jambon commercialisé certifié sans nitrite ni nitrate depuis 1993 !

Nitrites, nitrates, conservateurs, colorants ou bien encore arômes artificiels, les additifs alimentaires ont envahi notre consommation quotidienne. Deux d’entre-eux sont particulièrement nocifs pour la santé, puisque cancérigènes : les nitrates de potassium et les nitrites de sodium.

Mais à quoi servent ces deux additifs dans l’élaboration d’un jambon ? Une chose est sûre, ils ne sont absolument pas indispensables à la fabrication du jambon. La raison de leur présence est plutôt commerciale. Pour le consommateur, l’aspect du produit a une grande importance. Un produit avec une belle esthétique a toujours plus de chance d’être vendu qu’un produit similaire, mais à l’apparence visuelle moins soignée. Ainsi, ces additifs sont utilisés pour donner un aspect rosé au jambon, sans quoi il serait naturellement de couleur grisatre. Ils permettent aussi de réduire le temps d’affinage des jambons et de les conserver plus longtemps !

Le Jambon de Parme est le seul jambon commercialisé à grande échelle non sujet à la polémique. En effet , depuis 1993, le Consortium du Jambon de Parme s‘engage à n‘utiliser aucun additif alimentaire (nitrite, nitrate, colorant, arôme artificiel…) dans l’élaboration de son produit.

Les jambons sont soumis à l’examen d’un inspecteur de l’organisme de certification extérieur (Instituto Parma Qualità) qui contrôle la durée de maturation et la qualité du jambon. En 1996, le Jambon de Parme a reçu l’Appellation d’Origine Protégée (AOP) qui certifie que ce produit ne peut être élaboré qu’exclusivement dans la province de Parme en Italie, dans le respect des règles rigoureusement définies par le cahier des charges du Consortium.

Le Jambon de Parme n‘est constitué que 2 ingrédients naturels : des cuisses de porc scrupuleusement sélectionnées, du sel de mer et un peu de vent pour accélérer le séchage, et rien d‘autre !

Au fil des siècles, le précieux savoir-faire du Jambon de Parme est resté intact. De la salaison à la maturation longue, les producteurs de Jambon de Parme ont choisi de miser sur le temps et le naturel pour garantir aux gourmets un plaisir gustatif sans danger pour la santé.