4 conseils de nutri-thérapeute pour renforcer son immunité cet hiver

Préparer son organisme au changement de températures est essentiel afin de l’aider à s’adapter sans perdre en énergie. Avec l’arrivée de la saison froide, Pukka propose de prendre soin de soi au naturel pour renforcer son immunité.

« Mieux vaut prévenir que guérir ! Pour éviter les traditionnels coups de mou, rhumes et autres ennuis qui sont plus fréquents à la saison froide, l’idéal est d’être proactif en veillant non seulement à l’alimentation, mais aussi au mode de vie de manière générale. Car oui, ce que l’on met dans notre assiette, mais aussi notre niveau de stress et la qualité de notre sommeil affectent tous notre système immunitaire. Prendre soin de son immunité de manière holistique est donc indispensable. » nous dit Marion Baudier-Melon, nutri-thérapeute pour Pukka Herbs.

1 – Veiller sur son sommeil

Le sommeil est essentiel pour notre système immunitaire et pour le bon fonctionnement de notre organisme. Une faible réduction du temps de sommeil réduit massivement les cellules NK (natural killer) responsables d’éradiquer les cellules défaillantes et peut augmenter la vulnérabilité aux infections. Si le sommeil de mauvaise qualité détériore la réaction immunitaire, un meilleur sommeil, lui, augmente notre immunité.

Conseils : se coucher plus tôt pour privilégier un sommeil réparateur et suffisant, 8h en moyenne. Boire des infusions apaisantes avec de la camomille, de la lavande ou encore de la valériane.

Pukka propose : L’infusion Nuit Paisible

2 – Gérer son stress

De même qu’une seule moins bonne nuit de sommeil réduit les capacités de notre système immunitaire, le stress participe lui aussi à minimiser nos défenses naturelles. Le stress affaiblit nos capacités à combattre les pathogènes, nous rendant plus susceptibles d’attraper des infections.

Conseil : adopter un outil quotidien de gestion du stress tels que la méditation, la respiration ou encore le yoga. Privilégier des infusions avec des plantes apaisantes comme la camomille, l’ashwagandha.

Pukka propose : le complément Ashwagandha holistique et l’infusion Relax

3 – Soigner son alimentation

Les nutriments qu’on apporte à l’organisme par l’alimentation sont déterminants pour son bon fonctionnement. Pour préparer un changement de saison on peut soutenir l’immunité en privilégiant des produits bruts et naturels. Certains aliments sont particulièrement recommandés grâce à leurs bienfaits antiviraux, antioxydants ou encore anti-inflammatoires : ail, thym, gingembre, curcuma, citron, miel de Manuka dont les propriétés antibactériennes sont décuplées.

Conseils : saupoudrer ces épices sur les assiettes et les boire en infusions.

Pukka propose : les infusions Trois Gingembres et Citron, Gingembre et Miel de Manuka.

4 – Miser sur des plantes « anti-rhume »

L’échinacée et la baie de sureau sont deux plantes particulièrement recommandées en cette saison froide. La première a des propriétés antivirales, antibactériennes et immuno-modulatrices. L’échinacée peut aider à atténuer la durée et la gravité des symptômes du rhume et prévenir les infections respiratoires. Avec son goût légèrement sucré et épicé, c’est un délice en infusion.

La baie de sureau est quant à elle une source naturelle de vitamine C et d’antioxydants comme les flavonoïdes qui sont essentiels pour renforcer l’immunité. Elle est reconnue comme l’une des plantes antivirales les plus puissantes. Elle en devient idéale à consommer pour prévenir et se remettre de rhumes saisonniers, grippe, toux.

Conseils : consommer régulièrement ces plantes en infusion pour booster son immunité.

Pukka propose : l’infusion Baie de Sureau et Echinacée

