Avant les fêtes, Osmo dévoile la nouvelle version d’ABCs, plus intuitive et accompagnante pour l’enfant

Les fêtes de fin approchent, le casse-tête du choix des cadeaux aussi. C’est le moment qu’a choisi Osmo pour dévoiler la nouvelle version d’un des ses jeux phares, ABCs. Compris dans le coffret Little Genius Starter Kit, ce jeu ludo-éducatif de découverte des lettres, destiné aux 3 à 5 ans, présente des nouveautés significatives qui plairont autant aux initiés qu’aux novices.

ABCs : qu’est-ce que c’est ?

Les premiers pédagogues de l’école maternelle ont constaté que les enfants assimilaient les lettres en apprenant à les tracer. Osmo s’appuie notamment sur la méthode Montessori, c’est-à-dire l’action tactile et sensorielle reproduisant la manière dont la main bouge en formant une lettre qui aide les enfants à apprendre plus rapidement les lettres. C’est de ces constats, entre autres, qu’est né ABCs.

L’enfant apprend à former des lettres en utilisant des bâtonnets et des anneaux souples, puis il les regarde bouger. Mo, le personnage animé qui guide l’enfant, est là pour l’aider à apprendre à reconnaître les formes et les sons des lettres. ABCs élargit également le vocabulaire de l’enfant.

Les nouveautés : intuitif et accompagnant

Cette dernière version d’ABCs, plus complète, présentent plusieurs nouveautés rendant l’expérience plus intuitive et accompagnante pour l’utilisateur.

Tout d’abord, il est désormais possible de choisir sur quel aspect travailler à travers des « albums magiques » : alphabet unique, doubles voyelles ou doubles consonnes.

Autre nouveauté, Mo, le gentil monstre qui anime le jeu et donne les consignes, peut corriger l’enfant et le faire rectifier diverses erreurs possibles. La correction s’effectue avec le capteur posé en haut de la tablette qui scanne ce que l’enfant a fait et le prend en photo. Dans un aspect de bienveillance, le personnage aide et guide l’enfant jusqu’à la réussite de l’exercice, avec la considération du droit à l’erreur. Un système de récompenses a été mis en place, l’enfant gagne des étoiles quand il complète un exercice.

L’apprentissage est donc plus intuitif et guidé, l’accompagnement offert par le jeu permet à l’enfant d’apprendre de ses erreurs et d’évoluer à son rythme. Enfin, de manière générale, ABC’s tend de plus en plus vers la gamification, tout en gardant son objectif ludo-éducatif.

Coffret Complet Little Genius

ABCs est à retrouver dans le coffret Little Genius, avec 3 autres jeux. Conçus pour les jeunes enfants de 3 à 5 ans, les 4 univers de jeux du Coffret Complet Little Genius entraînent l’enfant dans des aventures interactives, à la découverte des apprentissages fondamentaux.

Créer des objets (jeu Squiggle Magic) et les voir prendre vie sur l’écran ; des vêtements colorés en carton pour habiller des personnages (jeu Costume Party) ; des histoires à inventer et à raconter pour découvrir des sons et des mots nouveaux (jeu Stories) – le tout accompagné par un monstre farfelu qui réagit aux créations de l’enfant et lui parle ! Les jeux du Coffret Complet Little Genius stimulent la motricité fine des plus petits, développent leur vocabulaire et leur langage et favorisent leur créativité.

Prix et disponibilité

Prix public conseillé : 99,99€TTC – référence Osmo 901-00015pour iPad et 901-00030 pour Tablette Fire d’Amazon

Distribution : https://www.playosmo.com/fr/, Amazon, Boulanger, Cdiscount, Fnac, LDLC et magasins spécialisés

À propos d’Osmo – https://www.playosmo.com/france/

Osmo propose des jeux ludo-éducatifs interactifs destinés aux enfants de 3 à 11 ans. En utilisant la réalité augmentée et sa propre intelligence artificielle réfléchie, Osmo allie jeu tactile hors ligne (les enfants manipulent des pièces de jeu réelles) et monde virtuel : les réalisations de l’enfant apparaissent sur l’écran d’une tablette, qui affiche un retour d’information instantané et amusant.

2,5 millions d’enfants utilisent Osmo dans le monde. Osmo est une marque de la société américaine Tangible Play. Fondée en 2013 à Palo Alto par d’anciens ingénieurs de Google, Pramod Sharma et Jérôme Scholler, Tangible Play emploie 120 salariés dans le monde et commercialise les produits Osmo aux Etats-Unis, au Japon, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Osmo fait partie du groupe indien Edtech BYJU’S – The Learning App.