Maîtrise de la reproduction de la grande araignée de Méditerranée Maja squinado : la plateforme marine Stella Mare (Université de Corse/CNRS) a produit plus de 1200 juvéniles en 2021

En 2021, après la maîtrise de la reproduction de la langouste rouge, les chercheurs de l’Université de Corse et du CNRS ont à nouveau démontré leur savoir-faire en maîtrisant la reproduction d’une nouvelle espèce protégée.

Après la maîtrise de la reproduction de l’huître plate, du homard européen, de l’oursin violet, du denti, du corb et l’obtention des premiers juvéniles de langouste rouge, les équipes de Stella Mare ont maîtrisé le cycle complet de reproduction de la grande araignée de Méditerranée.

Les travaux de recherche sur la grande araignée ont été initiés en 2019 dans le cadre de la diversification des travaux de l’unité Stella Mare sur les grands crustacés de Méditerranée. La première année, 75% du développement larvaire a été effectué. Un an plus tard, le stade juvénile est atteint avec 7 individus produits dans l’écloserie. Cette année, les équipes ont réussi à obtenir plus de 1200 juvéniles et à garantir la survie de plus de 70 % du lot à ce jour. Les individus (entre 2 et 3 cm) sont actuellement élevés dans les aquariums de Stella Mare où ils démontrent déjà leurs exceptionnelles capacités de camouflage.

Au cours des expérimentations de développement larvaire plusieurs stades ont été franchis. À la suite des pontes de géniteurs récupérés par les pêcheurs du Cap Corse, les larves Zoé 1 (premier stade) avec leur épine dorsale caractéristique sont émises. Après 4 jours d’élevage apparaissent les premières larves Zoé 2 (deuxième stade). Une transformation profonde a lieu au 10ème jour avec l’apparition du stade mégalope (troisième stade) et ses yeux pédonculés. Le stade juvénile – ou crabe 1 – qui ressemble déjà à une araignée adulte a été obtenu au 19ème jour d’élevage. Les araignées sont actuellement âgées de plus de 4 mois (stade crabe 8).

Il s’agit d’une nouvelle avancée scientifique pour la Corse.

Endémique de Méditerranée, l’espèce Maja squinado est protégée au niveau européen (annexes III des conventions de Berne et Barcelone). Depuis les années 80, sa taille légale de capture est de 12 cm. Elle a longtemps été confondue avec sa cousine d’Atlantique Maja brachydactyla. À l’automne, les araignées migrent vers le fond et vers le large pour hiverner. Au printemps, elles remontent vers la surface en se rapprochant très près des côtes. Les pêches sont effectuées à cette période.

Depuis la fin des années 70, la baisse des rendements fait craindre aux pêcheurs et aux scientifiques un épuisement des stocks et une mise en danger de l’espèce. À la fin du XXème siècle, en Méditerranée, la pression de pêche sur cette espèce était assez importante pour justifier la mise en place d’une protection. Malgré l’abondance de l’espèce dans les années 50-60, le déclin des stocks a été si important qu’elle est quasiment absente de certaines zones de Méditerranée. Aux Baléares par exemple, elle est totalement absente depuis plus de 20 ans hormis autour de l’île de Formentera où seuls quelques spécimens sont prélevés chaque année*. Des expérimentations ont d’ailleurs été menées dès les années 2010 afin de maîtriser la reproduction de cette espèce et étudier son comportement lors de relâchés expérimentaux de faible ampleur. En Corse, les captures de Maja squinado ont diminué de moitié entre 2011 et 2019**. Le statut UICN de Maja squinado n’est pour l’instant pas défini.

Des études comportementales et des expérimentations de relâché d’individus sont d’ores et déjà envisagées par les chercheurs de Stella Mare. Cette nouvelle avancée ouvre la voie à des méthodes de restocking et de compensation de l’activité de pêche afin de préserver la présence de la grande araignée de Méditerranée sur son aire de répartition originelle. Les enjeux en matière de préservation de la biodiversité sont au cœur de la réflexion qui a fortement mobilisé les scientifiques de l’Université de Corse et du CNRS.

Sur le plan économique, la maîtrise de la reproduction de la grande araignée de Méditerranée pourrait aider à endiguer le déclin des captures en Europe dû à la surpêche (la technique étant potentiellement transférable sur l’espèce présente dans l’Atlantique Maja brachydactyla).

Cette réussite matérialise à nouveau la volonté de la plateforme de transformer la recherche en richesses : favoriser une pêche éco-responsable et une aquaculture durable, valoriser et diversifier les productions issues des différentes espèces marines, gérer les ressources naturelles en vue d’une exploitation raisonnée.

L’obtention de ces juvéniles d’araignée atteste de la qualité scientifique des recherches menées au sein de Stella Mare en collaboration étroite avec les pêcheurs et aquaculteurs corses. L’ambition fixée dès l’origine de la plateforme se concrétise à nouveau : assurer des recherches permettant d’induire des innovations d’excellence en prise avec les grands défis sociétaux.

Une conférence de presse aura lieu lundi 18 octobre 2021à 16h, plateforme Stella Mare, cordon lagunaire de la Marana, Biguglia pour annoncer cette nouvelle avancée scientifique et technique des équipes de Stella Mare.

En présence de :

Dominique Federici, Président de l’Université de Corse

Stéphane Blanc, Directeur de l’Institut écologie et environnement du CNRS

Gérard Romiti, Président du Comité National des pêches maritimes et des élevages marins

Antoine Aiello, Directeur de la plateforme Stella Mare (Université de Corse – CNRS)

*Durán J., Pastor E., Grau A., Valencia J. M. 2012. First results of embryonic development, spawning and larval rearing of the Mediterranean spider crab Maja squinado (Herbst 1788) under laboratory conditions, a candidate species for a restocking program. Aquaculture Research. 43. 1777-1786. doi:10.1111/j.1365-2109.2011.02983.x

**Durieux E.D.H., Bouet M., Bousquet C., Patrissi M., Lanfranchi J-B., Susini S., Cesari F., Mas- sey J-L., Aiello A., Culioli J-M., Lejeune P., Dijoux J., Duchaud C., Santoni M-C. 2020 Rapport scientifique final – projet Données hAlieutiques CORses (DACOR) 2017 – 2019 – FEAMP mesure 28 partenariat scientifiques – pêcheurs. 199 pp + Annexes

A propos de la plateforme Stella Mare (Università di Corsica – CNRS)

En associant les chercheurs et les professionnels de la mer pour une gestion durable des ressources halieutiques, les programmes de recherche de la plateforme innovent dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture à l’échelle de l’Europe. Au sein d’un pôle technologique avant-gardiste de 1600 m2 de laboratoires, d’écloseries et de salles d’études, l’équipe de Stella Mare composée d’une cinquantaine d’ingénieurs, techniciens, enseignants-chercheurs et informaticiens, mène des études approfondies qui consistent notamment à évaluer les stocks, à analyser les interactions au sein de l’écosystème et à maîtriser les processus de reproduction et d’élevage de différentes espèces locales. Leur credo : favoriser une pêche éco-responsable et une aquaculture durable, valoriser et diversifier les productions sur des espèces issues du littoral corse, gérer les ressources naturelles en vue d’une exploitation raisonnée.

Des travaux spécifiques ont ainsi permis la maîtrise de la reproduction de l’oursin violet, de l’huître plate, du homard, du denti et d’espèces menacées de disparition comme le corb. D’autres travaux sont actuellement menés, notamment sur la patelle géante, dont la Corse demeure l’un des derniers gisements au monde. Les avancées concrètes obtenues par Stella Mare positionne la Corse comme une région pilote en Europe dans le domaine de l’écologie marine : depuis 2019, le professeur Antoine Aiello, directeur de la Plateforme Stella Mare (Université de Corse/CNRS), est expert auprès du Comité économique et social européen (CESE) dans le cadre des travaux menés sur la bioéconomie bleue. Antoine Aiello est lauréat national de la médaille de l’innovation du CNRS pour l’année 2021