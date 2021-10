ResiCare : de nouvelles colles responsables trouvent des usages « Au-delà du pneu »

Après quatre années de développement technique et industriel, ResiCare, filiale de Michelin spécialisée dans le développement et la production de colles haute performance plus respectueuses des personnes et de la planète, trouve un premier débouché commercial « au-delà du pneu ».

Cette avancée, destinée à la filière du bois, est le fruit d’une collaboration débutée en 2018 entre ResiCare et Allin, spécialiste français de la fabrication de panneaux en contreplaqués.

Depuis le mois de février, Allin commercialise « R’PLY », premier contreplaqué responsable, intégrant une résine ResiCare plus respectueuse de la santé et de l’environnement. Constitué de placages de bois éco-certifiés, en okoumé ou peuplier, « R’PLY » est un contreplaqué haute performance aux applications variées. Depuis peu, les panneaux « R’PLY » sont disponibles pour les particuliers dans certaines grandes surfaces de bricolage. Ils ont également vocation à équiper les aménagements de véhicules et de bateaux ainsi que le bâtiment.

En mai 2021, ResiCare a installé une unité mobile de production de résine sur le site Michelin d’Olsztyn, en Pologne. L’ambition de Michelin est de substituer, d’ici 2025, plus de 80% de sa colle historique destinée aux renforts pneumatiques, par une nouvelle colle ResiCare, sans substance préoccupante pour la santé (SVHC : Substances of Very High Concern).

Sur le modèle d’Olsztyn, ResiCare prévoit d’installer dans les prochains mois en Europe et en Asie, d’autres unités compactes de production, ouvrant la voie à un plan de déploiement ambitieux de cette technologie pour les renforts textiles de tous les pneumaticiens.

A l’origine de ResiCare, il y a la volonté de Michelin de substituer ses colles historiques, utilisées dans les renforts textiles des pneumatiques, par des colles sans formol ni résorcinol, plus respectueuses de la santé des personnes et de l’environnement.

Convaincus par les résultats obtenus, Michelin et ResiCare souhaitent désormais valoriser cette technologie « au-delà du pneumatique ».

Cette démarche est une nouvelle illustration de la stratégie « tout durable » du Groupe et de ses ambitions de développement « au-delà du pneu ».