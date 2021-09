Rendez-vous du 26 au 28 octobre pour suivre en ligne les Rencontres des villes moyennes

« La » ville moyenne existe-t-elle, se demandait l’an dernier La Fabrique de la Cité, à l’occasion de la première édition des Rencontres des Villes Moyennes ? Le mois prochain, elle vous invite à suivre en ligne une nouvelle série de rencontres, en direct de Cahors. Des élus et des experts de haut niveau se réuniront pendant trois jours, avec la participation exceptionnelle de François Bayrou, maire de Pau et Haut-Commissaire au Plan. Ils examineront les nouvelles pistes de coopération entre échelons territoriaux et entre villes moyennes et interrogeront le rôle des maires, « premiers acteurs du développement territorial ». La Fabrique de la Cité vous propose de prendre part en ligne à leurs débats : programme et inscriptions.

Le think tank reviendra sur l’influence de la crise sanitaire et de la transition énergétique et environnementale sur l’implantation des entreprises, évoquera le numérique — risque ou atout pour les villes moyennes ? — et examinera l’enjeu de la formation, pilier incontournable des stratégies de développement et de l’attractivité des villes moyennes. À l’heure où de nombreux Français redécouvrent les richesses de leurs territoires, La Fabrique de la Cité évoquera les promesses du tourisme dans les villes moyennes et posera aussi la question souvent douloureuse de la transformation en prodonfeur du bâti ancien.

Parmi la vingtaine d’invités de renom mobilisés à l’occasion de cette deuxième édition des Rencontres des villes moyennes, retrouvez des élus et acteurs publics (Jean-Marc Vayssouze-Faure, maire de Cahors, Jean-Noël Barrot, député des Yvelines, François Bayrou, Maire de Pau, président de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées et Haut-Commissaire au Plan, Rollon Mouchel-Blaisot, préfet, directeur du programme national Action coeur de ville…), des experts et chercheurs (Rémy Knafou, professeur émérite de géographie, Catherine Soldano, Université de Toulouse…) et des entrepreneurs engagés dans les territoires (Ronan Bolé, président, Amazon Logistics France, Olivier Jallabert, président directeur général, Amplitude, Adrien Nivoliez, président-directeur général, Biose Industrie…).

Suivez en ligne la deuxième édition des Rencontres des villes moyennes les 26, 27 et 28 octobre 2021, en direct de Cahors. La participation en ligne est gratuite. L’inscription est obligatoire.

Inscriptions