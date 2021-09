Le plein de sensualité : une approche de développement différente pour la nouvelle Opel Astra

La nouvelle Astra a été présentée en première mondiale au siège d’Opel à Rüsselsheim le 1er septembre. Avec son design fort et pur, l’Astra, également disponible pour la première fois en version électrifiée, a tout de suite marqué les esprits par la sensualité qu’elle exprime. Pour l’essentiel, la sixième génération de l’Astra a été développée pendant trois ans par une équipe de 25 personnes. Fait remarquable, près de la moitié des membres de l’équipe étaient des femmes. Les critères de qualité des fournisseurs stratégiques de l’Astra, par exemple, ont été définis par Zuzana Majorova. Le développement de la planche de bord tout numérique, l’Opel Pure Panel, a été dirigé par Haiyan Yu. Le choix des couleurs et des matériaux intérieurs est dû pour l’essentiel à Ilka Höbermann. Et il semble logique que Mariella Vogler, à son poste d’ingénieur en chef, ait été chargée du développement global et ait accordé une grande importance à la qualité perçue.

« Une équipe internationale a été réunie, et elle s’est voulait atteindre ses objectifs en gardant une grande ouverture d’esprit et le respect de chacun, » déclare Mariella Vogler. « On ne peut pas créer une voiture capable de susciter des sentiments positifs en gardant un esprit étriqué. Ce n’est pas tant le facteur féminin qui a influencé le résultat, mais les diverses compétences et talents qui ont rendu la coopération, l’interaction et donc le produit final meilleurs. »

En fin de compte, la nouvelle Astra a été développée différemment de toutes les Opel précédentes : plus sensuelle, avec un accent marqué sur la qualité perçue. Qu’il s’agisse de stimuli visuels, des sons ou des surfaces – la nouvelle Astra devait déclencher la satisfaction du client à travers tous les domaines sensoriels. « Nous voulions créer un véhicule avenant qui soit perçu comme désirable de bout en bout », explique l’ingénieur en chef. Dans ce contexte, la qualité perçue n’est pas une discipline inconnue dans le monde du développement automobile, mais dans la nouvelle Astra, elle a été incluse pour la première fois dès la genèse comme élément intangible du cahier des charges.

La décision de ce changement de paradigme est étroitement liée au réalignement de la marque, qui a eu lieu en 2018, période qui correspondait au début du développement du best-seller. A cette époque, les spécialistes du design, du marketing et de l’ingénierie se sont mobilisés autour de l’incarnation des valeurs germaniques d’Opel – une marque allemande, proche de ses clients et enthousiasmante – en travaillant sur le style, la technologie et l’esprit même du véhicule. Ainsi naissait la philosophie du design Opel, avec ses corollaires, un style « affirmé » et « pur ». Le moment était venu de créer une Astra au caractère très particulier.

L’importance du contact : un mécanisme qui déclenche la convivialité

Ce qui rend la nouvelle Astra si désirable n’est pas seulement sa sobriété, mais la somme de sensations fortes qui se dégagent de nombreux aspects de la voiture. Les lignes du profil suivent un dessin clair, mais elles expriment en même temps beaucoup de force, de sorte qu’un sentiment de confiance puisse naître. « En tant que père ou mère, lorsque vous installez votre enfant sur le siège et que vous fermez la porte, vous voulez savoir que vous et votre famille êtes bien protégés, » explique Mariella Vogler. Un exemple de la validité de l’approche accordant une grande importance à la relation physique qui s’établit avec la voiture se trouve à l’arrière de l’Astra cinq portes. L’équipe voulait éviter cette sensation désagréable que tout le monde connaît lorsqu’il faut plonger la main dans un creux invisible sur le hayon pour le déverrouiller. Ils ont donc intégré le mécanisme d’ouverture dans le logo Opel. Le résultat : il faut prendre en main le logo à l’éclair, le Blitz. A ce contact, il se transforme en une poignée symbole de convivialité. Toujours dans cet esprit, l’Astra rend hommage à son histoire par un autre détail : les ouïes du montant de custode rappellent l’Opel Kadett.

Détox visuelle : la réduction à l’essentiel au service du bien-être

Le saut dans le temps qui s’est opéré dans l’habitacle de l’Astra nouvelle génération est étroitement lié à la qualité perçue. Lorsque l’on prend place derrière le volant, on se sent bien accueilli. Cette sensation de bien-être est obtenue en réduisant l’intérieur à l’essentiel : l’équipe de développement appelle cela la « détox visuelle ». Avec la planche de bord numérique Pure Panel, les écrans analogiques appartiennent au passé. En lieu et place, la nouvelle interface homme-machine offre une expérience utilisateur intuitive grâce à l’évidence de son abord. Le fait que l’équipe ait conservé pour certaines fonctions des interrupteurs a pour but de souligner le caractère fonctionnel de l’Astra. Par exemple, lorsque le conducteur ressent le besoin d’air frais, le commutateur « Max AC » permet de disposer immédiatement de la pleine puissance de la climatisation.

Nouveau paysage sonore : cordes et percussions donnent le « la »

Pour parfaire dans tous les domaines cette atmosphère de convivialité, l’équipe a été jusqu’à créer pour la nouvelle Astra sa propre bande son, dans la mesure où les exigences de la sécurité le permettent. L’ambiance sonore est nouvelle et plaisante, grâce aux carillons qui rythment les clignotants, ou qui signalent que les ceintures de sécurité ne sont pas bouclées. Pour cette nouvelle bande-son, l’équipe a estimé qu’il n’était pas possible de recourir à des sons conventionnels. Ils ont donc demandé à un musicien de venir dans un studio d’enregistrement pour enregistrer des séquences sonores sur des instruments à cordes et à percussion. Ces sons orchestrent désormais le parcours du conducteur.

Les deux vont de pair : une bienveillance fondée sur des qualités de base

La qualité perçue a pris une nouvelle importance dans l’Astra, ce qui n’a pas amené pour autant à reléguer au second plan les qualités traditionnelles d’Opel. « Il était clair pour nous que la nouvelle Astra ne pouvait exprimer tout son potentiel de séduction que si nous conservions les qualités reconnues de la marque. Ainsi, en plus de la qualité perçue dans la bienveillance de l’accueil, la qualité de base joue également un rôle important, » explique Mariella Vogler. Après tout, Opel a puis toujours eu la réputation d’être une marque fiable. A cela s’ajoute le fait que la nouvelle Astra inaugure en catégorie compacte des innovations que l’on ne trouvait auparavant que dans des véhicules de catégories supérieures. Il s’agit notamment de la dernière version de l’éclairage adaptatif Intelli-Lux LED® Pixel ou des sièges avant certifiés AGR (Aktion gesunder Rücken e.V/association pour la santé du dos) développés en interne. Le sentiment qui prévaut au sein de l’équipe de développement est la fierté du travail accompli : « nous voulions que les clients ressentent l’enthousiasme que toutes les personnes impliquées dans le développement ont mis dans la voiture, » conclut l’ingénieur en chef au nom de toute son équipe.