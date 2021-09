Le dépistage du cancer du sein, là où on ne s’y attend pas !

Auto Sécurité , Sécuritest et Vérif‘autos, partenaires de l‘association « Ruban rose » lancent un appel aux entreprises et aux dons

Alors que les entreprises sont de plus en plus en quête de sens et que le dépistage du cancer du sein sera sous le feu des projecteurs pendant tout le mois d’octobre, les enseignes de contrôle technique Auto Sécurité, Sécuritest et Vérif’autos – leader du marché en France, font part de leur motivation et souhaitent témoigner auprès des entreprises qui désirent s’engager.

Impliqué depuis 4 ans aux côtés de l‘association « Ruban rose », organisatrice d‘ « Octobre rose », Laurent Palmier, Président du réseau Sécuritest explique.

Quelle est la nature de l‘engagement demandé à une entreprise ?

Tout d‘abord, un tel engagement ne peut se concevoir que sur le long terme, si l‘on veut réellement lui donner un sens. Même si elle est visible du grand public avant tout pendant le mois d‘octobre, notre démarche de prévention est permanente. Car, d‘une part, elle est ancrée dans nos gênes en tant que contrôleur technique, et d‘autre part, nous croisons plus de 3 millions de femmes chaque année au sein de nos 2000 centres en France. Il serait donc dommage de ne pas profiter de tous ces points de contacts pour ne pas faire passer le message. D‘ailleurs, dans la réflexion RSE du Groupe SGS France, dont les réseaux Auto Sécurité, Sécuritest et Vérif‘Autos font partie, les femmes font depuis plusieurs années l‘objet d‘une attention prioritaire dans toute la communication.

En outre, c‘est aussi l‘engagement à montrer l‘exemple et à initier la dynamique. Aussi, pour la 4e édition consécutive, nous renouvelons notre don de 50.000 € qui sert à remettre un des « prix ruban rose », qui financent un projet de recherche, d‘accompagnement de vie ou d‘innovation. Ces prix seront remis pour la 1e fois cette année en région, ce qui est une bonne nouvelle pour la visibilité d‘Octobre rose ! Et en interne, nous organisons des actions pour sensibiliser, comme des webinaires avec témoignages d‘anciennes malades par exemple.

Toutes les entreprises peuvent-elles s‘engager ?

Oui ! Et tant que la cause est juste, l‘activité de l‘entreprise n‘a pas nécessairement de lien direct avec celle-ci. Reconnaissons que parler de dépistage du cancer du sein dans un centre de contrôle technique peut surprendre. Au contraire, nous croyons qu‘il faut dépasser les simples attendus de l‘entreprise et s‘appuyer sur ses forces. Chez nous, ce sont les multiples points de contacts avec les femmes, déjà évoqués, mais aussi la capillarité de nos réseaux (1 centre tous les 17 km) qui permettent de distiller les messages dans les quatre coins de France, là où les centres de dépistage n‘existent pas toujours. Bien sûr, il ne s‘agit pas de demander à ses collaborateurs d‘être des techniciens de la cause et de rentrer dans des discussions avancées, car le sujet est intime et délicat. En revanche, chacun peut être un passeur de message sur l‘utilité d‘un dépistage qui, quand il est fait suffisamment tôt permet de guérir 9 femmes sur 10, d‘un cancer qui en touche 1 sur 8 !

Comment les entreprises peuvent-elles s‘engager ?

C‘est à chacune d‘elles de réfléchir à mettre en place les actions qui sont les mieux adaptées à leurs environnements et possibilités. Au niveau de nos enseignes, nous cherchons la simplicité et l‘efficacité. Concrètement, nos centres virent au rose au travers d‘affiches et de PLV pendant tout le mois d‘octobre, notre personnel arbore un badge et distribue des bracelets aux client(e)s, l‘ensemble de nos sites internet porte les couleurs de Ruban rose, etc.

La collecte de fonds est évidemment une autre façon, essentielle, de s’engager. Pour cela, l’entreprise peut organiser ou soutenir des manifestations spécifiques, qui peuvent être en lien direct ou indirect (via de nombreuses autres associations) à Ruban rose, ou encore donner en ligne comme nous le proposons sur chacun de nos sites web en octobre (mon-controle-utile.fr, securitest.fr, autosecurite.com). L’association perçoit alors directement et en intégralité, les sommes versées.

Bref, en octobre, c‘est l‘occasion de réfléchir à un engagement juste, de valeur et qui renforce le sens de l‘entreprise.