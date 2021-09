Starface annonce l’acquisition de TeamFON et renforce ainsi son activité Cloud en marque blanche : Rendez-vous stand N°21 à IT Partners

Chez Starface, l’éditeur de solutions de communications unifiées, les bonnes nouvelles pleuvent. Après l’euphorie du deuxième trimestre 2021 liée à la normalisation du travail hybride, c’est à présent le rachat de l’opérateur de téléphonie Cloud TeamFON qui vient compléter l’activité Cloud de Starface.

TeamFON GmbH complète l‘offre Starface

Basée à Munich, TeamFON développe et commercialise une plateforme innovante multi-clients, en marque blanche pour la téléphonie Cloud pour les petites et moyennes entreprises. À l’avenir, la solution sera intégrée en tant que marque blanche Starface dans le portefeuille Cloud de Starface, qui était jusqu’à présent exclusivement concentré sur les solutions UCC mono-client.

Florian Buzin, le Pdg de Starface, explique : « L‘acquisition est avant tout un cap stratégique important : la plateforme multi-clients innovante de TeamFON va nous aider à élargir durablement notre empreinte nationale et internationale et à migrer encore plus rapidement notre activité dans le Cloud. Ces deux éléments nous rapprochent beaucoup de notre objectif déclaré d’une part de marché de dix pour cent en dix ans. »

« Avec le portefeuille commun de Starface et de TeamFON, les partenaires de distribution peuvent cartographier toutes les exigences d’un environnement UCC moderne basées dans le Cloud – et ainsi marquer des points sur de tous nouveaux marchés » déclare Jürgen Signer, le directeur général de Starface.

Starface, au service de ses partenaires

Le programme « Partenaires » Starface est là pour renforcer leur savoir-faire et les aider à développer leur business autour de l’offre de communications unifiées Starface.

Les niveaux de formations disponibles pour le marché francophone sont les suivants :

Starface STARTER

Starface CERTIFIED

Starface ADVANCED

Starface EXCELLENCE

Chacune de ces certifications comporte un volet technique et un accompagnement commercial adapté à l’objectif du partenaire lui permettant d’évoluer avec l’offre Starface dans le but de dégager un maximum de chiffre d’affaires.

Être partenaire Starface, ce n’est pas seulement vendre des solutions de VoIP made in Germany, c’est aussi faire partie d’une communauté d’installateurs experts dans les Télécoms avec un choix assumé pour un produit à forte valeur ajoutée fabriqué et développé en Europe.

Starface, recrutement interne

Pour faire face à cet objectif de croissance, l’équipe Starface France est aussi en pleine expansion. Actuellement, Starface France est en recherche active d’un ingénieur commercial spécialiste en VoIP sur le secteur Atlantique et Ile de France, afin d’étoffer l’équipe commerciale pour une meilleure répartition de l’accompagnement partenaire.



Nouvelle version Starface 7

La nouvelle version Starface 7 propose un cadre technique entièrement nouveau pour anticiper les améliorations futures. L’application utilisateur a, elle aussi, été améliorée. Tous les principaux canaux de communication de l’entreprise sont regroupés dans l’application Starface et sont joignables au bureau, en Home office et en déplacement.

