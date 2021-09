REALITES renforce sa Direction avec deux nominations à des postes-clés

Thomas LIERMAN, 47 ans, dispose de 25 ans d’expérience dans la construction et la promotion immobilière. Diplômé de la Toulouse Business School, il intègre en 1997 la branche construction du groupe Rabot Dutilleul, en Pologne puis au Liban. En 2001, il rejoint les équipes de Palm Promotion, aujourd’hui devenu Nacarat, d’abord en charge des programmes résidentiels et tertiaires, puis à la direction d’agence, de région, avant d’en devenir Directeur Général en 2017. Il a rejoint REALITES en mars 2021.

Thomas LIERMAN a pour mission le pilotage de l’activité de Maîtrise d’Ouvrage et son développement tant géographique que stratégique sur des secteurs comme le tertiaire. Il coordonnera également l’industrialisation des process de construction du Groupe en lien avec la Direction Générale du pôle innovation et technologie, REALITES Build Tech.

Thomas LIERMAN, réagit : « Je remercie Yoann CHOIN-JOUBERT pour sa confiance. J’ai reçu un accueil formidable de la part des équipes et j’ai ressenti une très forte envie partagée d’emmener le Groupe très loin ensemble. Je suis déterminé à tout mettre en œuvre pour accompagner la transformation du Groupe et mettre en application les grandes synergies entre les usages, les ouvrages, la foncière, l’innovation et la technologie. »



Luc BELOT, 47 ans, est un spécialiste des questions numériques, de l’économie du futur et de l’innovation. Son expérience nationale et son ancrage local l’ont amené à travailler sur des problématiques territoriales majeures, dont il maîtrise les enjeux. En avril 2017, il est l’auteur, pour le Premier ministre, du rapport intitulé « De la smart city au territoire d’intelligence(s), l’avenir de la smart city ». Il rejoint REALITES en mai 2018. Artisan du développement de REALITES sur les grands projets ces dernières années (Stade Bauer à Saint-Ouen, Les Villes Dorées à Saint-Brieuc, Les Ateliers Quelle à Saran…), Luc BELOT aura pour mission le renforcement du positionnement du Groupe aux côtés des décideurs privés et publics agissant pour le développement et l’attractivité des territoires, par la création de projet intelligents, associant usages et ouvrages.

Luc BELOT : « REALITES possède un potentiel de développement extraordinaire sur la création de projets intelligents et utiles aux territoires. Que ce soit sur des friches, en cœur de ville ou pour des ouvrages complexes, ces grands projets vont plus que jamais être des démonstrateurs des savoir-faire du Groupe sur les usages et les ouvrages. »



Yoann CHOIN-JOUBERT, P-DG du groupe REALITES, déclare : « Je salue la nomination de Thomas LIERMAN, dont le talent est unanimement reconnu par la profession. Nous partageons un ADN et des valeurs fortes. REALITES vit une période de croissance incroyable et l’expertise de Thomas va nous permettre de renforcer la qualité et l’efficacité de notre action au service des territoires et de leurs habitants.



La nomination de Luc BELOT, qui met au service du Groupe depuis 2018 ses expertises techniques, territoriales et relationnelles, participe de la même volonté d’accélérer le positionnement du Groupe comme un développeur territorial, pour la création de projets intelligents et à grande échelle.



Cette structuration de la Direction Générale du Groupe est une étape indispensable et une grande opportunité pour répondre aux défis qui se présentent à nous, et que nous continuerons de relever dans les prochaines années. »



1 REALITES a présenté en début d’année son plan « Ambitions 2025 », qui prévoit de multiplier par 4 le chiffre d’affaires (soit 800 M€) et d’atteindre un résultat opérationnel de 8%.