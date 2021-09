Ardèche Hermitage : L’Eldorado de la Gourmandise au cœur de la Vallée de la Gastronomie – France

Ah ! La Vallée de la Gastronomie – France, un nom qui met en appétit. Au cœur de cette nouvelle destination internationale, situé à cheval sur les 2 départements gourmands de la Drôme et l’Ardèche, Ardèche Hermitage met en avant le goût de l’excellence à travers un panel de spécialités culinaires et viticoles. Ce véritable Eldorado de la Gourmandise promet un voyage plein de saveurs pour découvrir son terroir confidentiel.

Ce n’est un secret pour personne, la Vallée du Rhône regorge d’excellents vins ! Ardèche Hermitage est le spot des plus réputés : Hermitage, Crozes-Hermitage et Saint Joseph se savourent à toutes les tables, en France et dans le monde. Les grands domaines viticoles sillonnant les reliefs, ouvrent chaleureusement leurs portes aux voyageurs pour des visites et des dégustations inédites.

Aux « Offres gourmandes » qui constituent un riche éventail d’activités, d’événements, de produits ou d’adresses agréées Vallée de la Gastronomie – France, s’ajoutent les « Expériences remarquables » Ardèche Hermitage.

Les « expériences remarquables » : à faire une fois dans sa vie !

Les expériences remarquables de la Vallée de Gastronomie – France sont nées d’une véritable envie de créer du lien. Un moment unique et privilégié, une rencontre avec des professionnels passionnés, une immersion totale dans un univers de découverte et de gourmandise… Ardèche Hermitage invite à percer les secrets de fabrication des appellations du terroir : Hermitage, Crozes-Hermitage et Saint Joseph. Qui n’a jamais rêvé de devenir vigneron le temps d’une journée ?

La Cave de Tain l’Hermitage producteur de grands crus tels que Crozes-Hermitage, Hermitage, et Saint-Joseph présente une matinée de « travaux de la vigne » avec des experts et des anciens vignerons. Une expérience pleine d’apprentissage où se mêlent plaisirs des sens et rencontres !

Côté Domaine Michelas Saint Jemms, c’est avant tout une histoire de traditions ! Cette famille de vignerons depuis 1961 promet de conquérir les passionnés de la vigne, grâce à une visite de son domaine de plus de 55 hectares de vignes, une présentation de la parcelle de biodiversité et une dégustation d’exception. Respect de l’environnement et qualité sont au cœur du projet de cette famille engagée. Pour aller plus loin, depuis 2014, le domaine a obtenu la certification de l’exploitation Haute Valeur Environnementale (HVE). Des engagements forts qui sauront, sans nul doute, séduire les adeptes de vins.

Les offres gourmandes pour découvrir Ardèche Hermitage

La Cité du Chocolat Valrhona dévoile un atelier vins et chocolats autour d’une dégustation de 6 chocolats et 3 vins. Un rendez-vous exclusif organisé en collaboration avec la Cave de Tain : surprise et plaisir assurés !

Pour les plus curieux, le sommelier Fabien Louis, amoureux de ce terroir depuis plus de 20 ans, organise des balades d’environ 1h à 1h30 à vélo électrique sur la fameuse colline de l’Hermitage, fleuron de la Vallée du Rhône. Au programme : des explications des différents terroirs de l’Hermitage, suivies d’une dégustation des spécialités autour d’accords mets & vins surprenants et exquis. Fabien Louis aime sélectionner des vins issus des grandes maisons réputées ou des petits producteurs qui travaillent en bio ou le plus naturellement possible.

Partisans de sensations fortes ? Un expert vin de Terres de Syrah et son partenaire Easy Buggy proposent une visite au cœur des vignobles en coteaux, à la fois ludique et sportive. Un « grand bol d’air frais » au plus près des coteaux en terrasse et une vue à couper le souffle !

Ardèche Hermitage, au cœur de la Vallée de la Gastronomie, offre un voyage gourmand à travers un terroir riche en saveurs

Vallée de la Gastronomie – France

https://www.ardeche-hermitage.com/fr/actualites/ardeche-hermitage-au-cur-la-vallee-de-la-gastronomie/