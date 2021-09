BMW et MINI se classent en tête du rapport « QUALISCORE ABS : Après-vente Automobile France » 2021

Consultant Digital France dresse les analyses comparatives des plateformes digitales du secteur, en publiant chaque année, les différents rapports « QUALISCORE ABS ».

Dans le rapport publié ce mois de septembre, BMW et MINI se hissent à la première place du classement avec 9 points supplémentaires, par rapport à l’année précédente, grâce à un enrichissement de l’expérience client. Cumulant 82 points sur le Baromètre QUALISCORE ABS, BMW et MINI sont les seuls constructeurs avec la classification « Excellent » pour cette année 2021.

Ce classement démontre les efforts mis en place par BMW et MINI pour trouver le bon équilibre entre les points de ventes physique et les contacts digitaux, et cela pour garantir la meilleure satisfaction client.

Vincent Salimon, président du directoire BMW Group France, se réjouit : « Notre engagement en matière d’expérience client est reconnu et cette étude, sur les parcours digitaux menée par Consultant Digital France, qui place BMW et MINI en tête des constructeurs, en est une preuve supplémentaire. »

Cyril Jacquin, directeur du département de service à la clientèle, précise : « Nous étions déjà bien notés dans l’édition précédente et avons fait encore mieux cette année grâce à l’accent mis sur la clarté des informations, tant pour nos ateliers et que sur la transparence de nos prix. Nous sommes très satisfaits de ce résultat qui récompense le travail réalisé par toutes les équipes au service de l’expérience client. »