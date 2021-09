LA NUIT EUROPEENNE DES CHERCHEUR.E.S : Vendredi 24 septembre 2021 / 18h30-minuit À Cap Sciences

L‘agence de voyage Nuit Européenne des Chercheur.e.s vous prépare un circuit unique dans le monde de la science.

A cette occasion, naviguez dans le temps et l’espace grâce à des dispositifs innovants. Au sein d’univers scénographiés, partagez et échangez avec des chercheur.e.s passionnés et découvrez leur travail… Au programme : Speed searching, bouche à oreille, thèses en 3 minutes, zoom sur la valise de chercheurs, voyages dans le temps et l’espace, expériences, récits et confidences … Terminez votre soirée en musique, avec le concert de Tuba&C, groupe musical créé par 4 chercheurs.

La Nuit européenne des chercheur.e.s c‘est aussi !

Un programme national en ligne : carte du monde interactive, speed searching sur zoom.

RDV sur www.cap-sciences.net et sur www.nuitdeschercheurs-france.eu

Cet évènement réunit près de 80 chercheurs qui seront là pour échanger avec vous sur leurs travaux.

Un événement organisé par Cap Sciences, l’Université de Bordeaux, la délégation Aquitaine du CNRS, l’Université Bordeaux Montaigne, avec le soutien du Ministère de la Culture et du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et en partenariat avec Radio Campus France et de nombreux laboratoires de recherche bordelais.

Tout public/ à partir de 10 ans