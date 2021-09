A l’occasion de l’arrivée de Ben’s Original™ en France, la marque dévoile ses deux partenariats pour donner à chacun une place autour de la table

Mars Food annonce l’arrivée en magasin des produits Ben’s Original™. La marque se dote d’une nouvelle raison d’être : « donner à chacun une place autour de la table », en soutenant les Restos du Cœur et la Tablée des Chefs. Si elle évolue, elle conserve les attributs qui ont fait son succès : qualité et praticité.

Après un an de travail, Ben’s Original™ fait aujourd’hui son arrivée en magasin

La marque Uncle Ben’s® devient Ben’s Original™ dans l’intégralité des pays dans laquelle elle est présente. Elle sera déployée en France de façon progressive dans toutes les enseignes à partir de mi-septembre. L’arrivée des produis aux couleurs de cette nouvelle identité visuelle sera soutenue par un dispositif de communication à 360° en presse, internet et sur les réseaux sociaux et s’accompagnera de campagnes promotionnelles en magasin, dont une activation en Drive prévue dès la fin d’année.

Ben’s Original™ se fixe pour mission de « donner à chacun une place autour de la table »

Ben’s Original™ est fière de s’engager auprès des Restos du Cœur afin de lutter contre la précarité alimentaire. Ce partenariat se traduit par des dons produits et des dons financiers. Avec ces deux leviers, Ben’s Original™ se fixe l’objectif de fournir près de 200 000 repas et 100T de produits aux Restos du Cœur d’ici mi 2022. Ben’s Original™ accompagne également La Tablée des Chefs, association dont la mission est de développer l’éducation culinaire de jeunes collégiens en réseau d’éducation prioritaire, afin de leur fournir les clés d’une alimentation saine et durable par le biais d’ateliers culinaires.

La marque évolue mais conserve les attributs qui ont fait son succès : qualité et praticité

La qualité du riz Ben’s Original™, elle, ne change pas ; les consommateurs retrouveront l’excellent riz qu’ils ont l’habitude de déguster à travers les 40 recettes proposées. La praticité reste également dans l’ADN de la marque, à qui l’on doit l’invention du sachet cuisson, du riz prêt en 10 minutes, du pochon micro-ondable et de nombreuses astuces destinées à faciliter la vie du consommateur, comme l’ouverture facile ou l’anse prédécoupée. Enfin, l’emballage garde, lui aussi, ses couleurs familières : une police bleu marine sur un fond orangé qui sont si emblématiques et facilement reconnaissables dans les rayons.

« Ce changement de nom est une décision forte et se concrétise aujourd’hui, avec l’arrivée de Ben’s Original™ en linéaires » déclare Jérôme Baudry, Directeur Général de Mars Food France. « Il s’agit d’un projet de grande ampleur qui a mobilisé nos équipes partout dans le monde depuis un an. Ben’s Original™ se fixe pour mission de permettre à chacun d’avoir sa place autour de la table. Nous sommes déterminés à concrétiser cette ambition avec nos engagements auprès des Restos du Cœur et de La Tablée des Chefs ».

De la marque Uncle Ben’s® à Ben’s Original™

Dès sa naissance, Uncle Ben’s® innove avec la mise au point dans les années 40 d’un système révolutionnaire de traitement du riz : le riz étuvé, spécialement développé pour les GI Américains, qui permet de conserver les qualités nutritionnelles naturelles du riz – jusque-là perdues au cours de la cuisson – et d’améliorer les conditions de conservation. Depuis 2020, 100% du riz Ben’s provient de riziculteurs respectant les normes SRP (Sustainable Rice Platform) : réduction de 30% de l’utilisation d’eau pour la récolte et réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre. La gamme Ben’s Original™ compte désormais plus d’une quarantaine de références. La marque est le leader historique du riz, présente en France depuis 55 ans. Elle est aujourd’hui consommée par 1/3 des Français.

A propos de Mars Food

Mars Food est un segment du groupe Mars Inc. comprenant près de 2 000 collaborateurs et 11 sites de production. Les 12 marques de Mars Food sont disponibles dans 28 pays et incluent en France Ben’s Original™, Suzi Wan® et Ebly®. En France, Mars Food compte 85 collaborateurs pour son activité commerciale auxquels s’ajoutent les 125 Associés de l’usine de production (Ebly SAS) de Marboué (28).

A propos de La Tablée des Chefs

La Tablée des Chefs est l’association des chefs engagés dans la lutte contre l’insécurité alimentaire, l’éducation culinaire des générations futures et la sensibilisation des futurs professionnels du secteur

culinaire. Sa mission : nourrir les personnes dans le besoin et développer l’éducation culinaire des jeunes.

Association d’intérêt général à but humanitaire et éducatif, elle a été créée en 2013 en France et au Mexique et fondée il y a près de 20 ans au Québec.