Des prix imbattables aux dépens des animaux

Stagnation des ventes de viande sous label et bios, d’une part, et prix cassés, de l’autre. Promotions et offres spéciales creusent davantage l’écart de prix entre les produits conventionnels et les produits issus de systèmes respectueux des animaux – aux dépens des animaux et de la consommation durable. Une interdiction de la publicité sur le prix de la viande pourrait remédier à cette situation.

La vente de produits issus de systèmes respectueux des animaux est devenue difficile ces dernières années, connaissant même un recul pour la viande dans certains segments. Afin de sortir de la stagnation et d’augmenter la part des animaux sous label et biologiques dans les principales catégories bœuf, porc, agneau et volaille, la Protection Suisse des Animaux PSA a lancé la campagne «Offensive pour la vente de viande sous label». Diverses études confirment que le problème majeur réside dans des rapports de prix de plus en plus inéquitables entre des offres bon marché agressives dans le segment standard et des produits biologiques et sous label. Les promotions sur les prix ont exacerbé le problème.

La vente de produits sous label et bios se trouve donc confrontée à des défis auxquels le marché ne peut trouver de solution. C’est pourquoi, dans le cadre d’une intervention parlementaire*, la conseillère nationale Martina Munz a demandé au Conseil fédéral s’il serait prêt à s’aligner sur d’autres pays et à interdire ou du moins à restreindre le dumping de la publicité pour la viande. Comme le dit l’Office fédéral de l’agriculture, une interdiction de la publicité pour la viande bon marché est actuellement à l’étude. L’objectif est d’encourager l’évolution vers une alimentation saine et une production alimentaire durable. L’Allemagne a annoncé son intention d’interdire la publicité sur le prix de la viande.

La PSA soutient des mesures politiques en ce sens. Le mouvement pour le bien-être des animaux et l’image d’une viande produite dans le respect des animaux pâtissent énormément des offres à prix cassé concernant la viande. Les distorsions de prix qui en résultent se font sur le dos des animaux. Pour relancer la demande de produits sous label et biologiques, une amélioration significative du prix des produits issus de systèmes respectueux des animaux est nécessaire, autrement dit, exactement l’inverse de la tendance actuelle.

* 21.7644, Fragestunde. Frage «Werbung für Dumping-Fleisch verbieten»

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217644