Un livre pour répondre à une question fondamentale : existe-t-il un dieu créateur ?

Durant 4 siècles, de Copernic à Freud en passant par Galilée et Darwin, les découvertes scientifiques se sont accumulées, donnant l’impression qu’il était possible d’expliquer l’Univers sans avoir besoin de recourir à Dieu. C’est ainsi qu’au début du XXe siècle, le matérialisme semblait triompher intellectuellement.

De façon étonnante, le balancier de la science est reparti dans l’autre sens. Les découvertes se sont multipliées, comme celles de la mécanique quantique, de la relativité, de l’expansion de l’Univers et de sa mort thermique, de la complexité du vivant et du réglage fin de l’Univers. À l’aube de notre siècle, il apparaît que le matérialisme, qui n’a jamais été autre chose qu’une croyance comme une autre, est en passe de devenir une croyance irrationnelle.

Michel-Yves Bolloré, chef d’entreprise et industriel, et Olivier Bonnassies, polytechnicien et entrepreneur, auteurs du livre « Dieu, la science, les preuves – L’aube d’une révolution », retracent, dans une langue accessible à tous, cette histoire passionnante. Ils offrent un état de ces nouvelles preuves de l’existence d’un dieu créateur, aussi bien dans le domaine scientifique que dans d’autres territoires du savoir, tout aussi probants.

Robert W. Wilson, prix Nobel de physique en 1978 avec Arno Penzias, est le codécouvreur, en 1964, du rayonnement de fond cosmologique, écho du Big Bang. Ses travaux de recherche ont permis de démontrer, une fois pour toutes, la réalité du commencement de notre Univers. Un invité de choix, donc, pour signer la préface de « Dieu, la science, les preuves – L’aube d’une révolution ». Dans celle-ci, il souligne notamment les perspectives particulièrement captivantes qu’apporte cet ouvrage sur la science et la cosmologie, mais aussi leurs implications philosophiques et religieuses. Au fil des chapitres indépendants, les auteurs proposent ainsi les connaissances les plus à jour qui, ensemble, constituent un faisceau d’arguments concordants pour répondre à cette question qu’il faut se poser au moins une fois dans sa vie : existe-t-il un dieu créateur ?

Polytechnicien et entrepreneur, Olivier Bonnassies a dirigé plusieurs sociétés de conseil et de communication. Il est le fondateur d’Aleteia, devenu en quelques années le 1er site catholique du monde, diffusé en 7 langues, et du Centre international Marie de Nazareth en Israël. Il est également diplômé de l’Institut HEC Start-up et titulaire d’une licence de théologie de l’Institut Catholique de Paris.

Ingénieur de formation, détenteur d’un DEA de 3e cycle de Mathématiques Appliquées et titulaire d’un doctorat de management de l’Université Paris-Dauphine, Michel-Yves Bolloré est un chef d’entreprise qui a dirigé la branche industrielle du groupe Bolloré jusqu’en 1990, puis a créé et dirigé le groupe France Essor de 1990 à 2011. Il se passionne depuis toujours pour l’histoire des sciences et des religions.

Un livre qui allie exigence des faits et vulgarisation scientifique

Dieu existe-t-il ? Ce qui est certain, c’est que la réponse existe bel et bien, indépendamment de nous, et qu’elle est binaire. C’est oui ou c’est non. Seul notre manque de connaissance peut être un obstacle pour y répondre. Or,La récente révélation d’un faisceau de preuves convergentes, nombreuses, rationnelles et provenant de champs du savoir différents et indépendants, apporte aujourd’hui un éclairage nouveau et peut-être décisif à cette question. Michel-Yves Bolloré Olivier Bonnassies auteurs de « Dieu, la science, les preuves – L’aube d’une révolution » rendent aujourd’hui accessibles au plus grand nombre ces découvertes qui remettent en question la vision purement matérialiste de l’Univers.

Un récit passionnant pour se faire sa propre idée

Écrire le récit passionnant des découvertes et des disputes qu’elles ont provoquées a été le point de départ de cet ouvrage. Les auteurs, tous deux ingénieurs, poursuivaient également un autre but, tout aussi important : permettre à ceux souhaitant réfléchir sérieusement à la question de l’existence de Dieu, de disposer dans un seul livre des connaissances les plus récentes et les plus sûres, leur permettant de se faire une opinion solidement documentée.

En effet, la question de savoir si Dieu existe ou non est une question que tout le monde finit par se poser au moins une fois dans sa vie. Il y a peu de temps, on pensait qu’il était inutile de réfléchir à cette question, qui semblait indécidable. Les auteurs nous prouvent que ce n’est plus le cas. L’objectif du livre est que chacun, au terme de sa lecture, dispose de tous les éléments voulus pour se faire sa propre opinion.

Une grande enquête sur l’Univers

« Dieu, la science, les preuves – L’aube d’une révolution » est le fruit d’un travail de recherche de plus de 3 ans, mené en collaboration avec une vingtaine de spécialistes (physiciens, mathématiciens, biologistes, historiens…) et soutenu par plus de 500 références et 600 citations, toutes référencées, dont 260 de grands savants et 62 prix nobel. Dans ce livre, on croise aussi les plus grands scientifiques des siècles passés, ceux qui ont contribué à faire évoluer notre connaissance de l’Univers et du vivant. La solidité factuelle de cet essai, mené comme une enquête policière, ainsi que le volume de documentation inédit qui a servi à sa réalisation sont les garants d’une approche rationnelle, qui rend cet ouvrage à la fois précieux et crédible.

Destiné à tous les publics, agnostiques comme croyants, simples curieux ou savants, cet essai interroge la question de l’existence de Dieu au travers de 12 thèmes, regroupés en chapitres indépendants. Rédigé dans un langage clair et accessible à tous, sans pour autant sacrifier à l’exactitude des faits, les auteurs retracent l’histoire passionnante des découvertes scientifiques qui ont jalonné notre connaissance de l’Univers. Ils offrent un panorama de nouvelles preuves, aussi bien dans le domaine scientifique que dans d’autres territoires du savoir. Ils questionnent notamment la crédibilité de la Bible, de l’existence de Jésus ou encore l’étrange destin du peuple juif.

La science est-elle la nouvelle alliée de Dieu ?

Soutenir que Dieu existe est une théorie tout comme prétendre que l’Univers est uniquement matériel et qu’il n’existe pas de Créateur. Or, ces deux thèses ont des implications sur le monde réel qui ont toujours existé mais qui étaient jusqu’à peu de temps encore, invérifiables. Ce qui est nouveau, c’est que la science peut aujourd’hui en discuter.

« Dieu, la science, les preuves – L’aube d’une révolution » ne traite pas de savoir qui est Dieu, ni de la religion. Au travers de ses 12 sujets indépendants, dont les deux tiers sont de nature scientifique, son unique but est d’apporter des réponses pour permettre à chacun de se faire sa propre opinion sur le sujet.

Cinq grandes découvertes qui constituent un retournement de croyance spectaculaire

Nous vivons un moment étonnant de l’histoire des connaissances, où les progrès des mathématiques et de la physique ont été tels que des questions comme le temps, l’éternité, la permanence de l’Univers, son début et sa fin, sont devenues des objets de science. La physique du XXe siècle, comme un fleuve en crue, a débordé de son lit et envahi le champ auparavant réservé à la métaphysique. Dès la seconde moitié du siècle dernier, des preuves d’ordre scientifique de la nécessaire existence d’un Esprit créateur à l’origine de l’Univers ont surgi, constituant un renversement complet de la pensée par rapport à la tendance des siècles précédents qui jugeaient le champ scientifique incompatible avec toute réflexion sur ce sujet.

La mort thermique de l’Univers est la première d’entre elles. Issue de la théorie de la thermodynamique apparue en 1824, confirmée en 1998 par la découverte de l’expansion accélérée de l’Univers, cette mort thermique implique que l’Univers a eu un début ; or tout début suppose un créateur.

La théorie de la Relativité ensuite, élaborée entre 1905 et 1915 par Einstein et validée par de nombreuses confirmations. Elle affirme que le temps, l’espace et la matière sont liés et qu’aucun des trois ne peut exister sans les deux autres. Ce qui implique que si une cause est à l’origine de notre Univers, elle est nécessairement non temporelle, non spatiale et non matérielle.

Le Big Bang, en troisième, théorisé dans les années 1920 par Friedmann et Lemaître puis confirmé en 1964. Il décrit le début de l’Univers de façon si précise et spectaculaire qu’il a provoqué une véritable déflagration dans le monde des idées, au point que, dans certains pays, c’est au péril de leur vie que les scientifiques l’ont défendu ou étudié. Le livre consacre un chapitre entier aux persécutions et aux exécutions ignorées ou occultées qui ont prouvé, de façon tragique, l’importance métaphysique de cette découverte.

Le réglage fin de l’Univers, en quatrième, et le principe anthropique qui en résulte, admis largement depuis les années 1970. Ils posent un tel problème aux cosmologistes matérialistes que, pour le contourner, ceux-ci s’efforcent d’élaborer des modèles purement spéculatifs et parfaitement invérifiables d’univers multiples, successifs ou parallèles.

La biologie, enfin, qui a mis en évidence à la fin du XXe siècle la nécessité d’un réglage fin supplémentaire de l’Univers : celui qui a permis le passage de l’inerte au vivant. En effet, ce que l’on estimait auparavant n’être qu’un saut à effectuer d’un côté à l’autre du fossé séparant l’inerte le plus complexe connu du vivant le plus simple connu, s’est révélé en réalité le franchissement d’un gouffre immense, qui n’a certainement pas pu se réaliser par les seules lois du hasard. Et si nous ne savons aujourd’hui ni comment cela s’est produit ni, a fortiori, comment répliquer un tel événement, nous en savons assez pour évaluer son infinie improbabilité.

Ces cinq grandes découvertes constituent un retournement spectaculaire qui aura un impact important sur la vision du monde des générations futures, exactement comme celles de Galilée, Newton, Darwin et Freud ont influé sur la pensée des gens de leur époque.

12 thèmes, témoins d’une révolution

Au sujet de l’Univers, deux théories s’affrontent : l’une soutient qu’il est exclusivement matériel, tandis que l’autre postule l’existence d’un Dieu créateur. N’étant ni modélisables, ni expérimentables, il n’est aujourd’hui possible d’établir le bien-fondé de ces théories qu’en procédant à l’examen de leurs implications. C’est exactement ce que sont efforcés de faire Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassies, au travers de 12 thèmes passionnants :

La thermodynamique avec la mort thermique de l’Univers

La cosmologie et le Big Bang

Le principe Anthropique

La biologie avec le passage de l’inerte au vivant

La contingence de l’Univers

Le problème du commencement du temps

Les mathématiques et la logique

La Bible : vérité ou légende ?

Jésus : qui est-il ?

Le peuple juif : un destin étonnant

Le miracle de Fatima

La question morale : tout est-il permis ?

La science et au-delà

La composition de cet ouvrage pourra sembler inhabituelle. En effet, si les chapitres scientifiques constituent une grande partie du livre, les auteurs ont également choisi de s’intéresser aux anomalies de l’histoire, qui posent question, et doivent être examinées d’un point de vue rationnel. C’est le cas de l’histoire du peuple juif, de la personne de Jésus ou encore du miracle de Fatima, qui ont toute leur place dans ce livre. En effet, la théorie « Dieu n’existe pas et le monde est uniquement matériel » implique nécessairement que les miracles n’existent pas non plus et que toutes les histoires, même les plus étonnantes, doivent toujours pouvoir être expliquées sans avoir recours à des hypothèses surnaturelles. De ce fait, l’éventuelle constatation de l’inverse constituerait une preuve parfaite de l’inexactitude de cette théorie et de l’exactitude de la théorie opposée. Pour être complet, « Dieu, la science, les preuves – L’aube d’une révolution » ne pouvait donc pas s’exempter de les aborder.

Michel-Yves Bolloré : « Ce livre a pour seule raison d’être la recherche rationnelle de la vérité sur une question précise et unique – celle de l’existence ou non d’un dieu créateur –, qui, à la suite des nombreuses découvertes modernes, semble de plus en plus accessible à la raison. »

« Tout ce que nous expliquons du point de vue de la science, les spécialistes le savaient déjà, mais chacun dans leur domaine. Nous avons voulu écrire un ouvrage de synthèse à destination du grand public, qui montre que tout converge »

Olivier Bonnassies : « Notre souhait est qu’au terme de cette lecture chacun puisse en toute clarté et en toute liberté décider de ce qu’il veut croire. »

« DIEU, LA SCIENCE, LES PREUVES – L’AUBE D’UNE RÉVOLUTION »

Auteurs : Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassies

Parution le 13 octobre 2021

Éditions Guy Trédaniel

PVC : 24,00 €