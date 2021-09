Michelin et Dorna poursuivent leur partenariat en MotoGP™

Le manufacturier français restera le fournisseur officiel et exclusif de pneumatiques de la catégorie-reine de 2024 à 2026

Michelin et Dorna Sports sont heureux de confirmer la prolongation de leur contrat pour trois années supplémentaires. Le manufacturier de pneumatiques français sera encore fournisseur officiel et exclusif de pneus pour le MotoGP jusqu’à au moins 2026. Grâce à la prolongation de cet accord de trois ans, Michelin et MotoGP franchiront le cap d’une décennie de courses de motos ensemble.

Michelin, basé à Clermont-Ferrand, France, est devenu fournisseur exclusif de pneumatiques pour le MotoGP en 2016. Depuis, la catégorie-reine des Grands Prix motos a vécu quelques-unes des plus belles courses de son histoire. Les records sont régulièrement battus. Dix des quinze arrivées les plus serrées ont été enregistrées depuis 2018, quatre d’entre-elles en 2021.

Comme le prévoit cet accord, la visibilité Michelin continuera d’être déployée autour du circuit sur chaque évènement et Michelin sera encore sponsor-titre d’un Grand Prix chaque saison.

A propos de l’extension du contrat en MotoGP, Florent Ménégaux, Président du Groupe Michelin, a déclaré : « Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus depuis le retour de Michelin en MotoGP et aujourd’hui, nous avons logiquement prolongé notre partenariat avec Dorna Sports. Nous sommes particulièrement fiers des progrès technologiques apportés à nos produits, ainsi que des très nombreux records battus avec nos partenaires. Ce championnat offre aux fans un spectacle fascinant, accessible via des plateformes digitales sans équivalent en motorsport. Être partenaire du MotoGP représente donc pour Michelin une opportunité précieuse pour engager le public et l’ensemble des acteurs de la discipline sur sa vision, sa marque, ses pneumatiques et l’ensemble de ses innovations. Enfin, pour Michelin les sports mécaniques sont un laboratoire qui encourage les transferts de son expertise et de ses solutions durables pour le bénéfice de chacun. »

Carmelo Ezpeleta, Président de Dorna Sports, a commenté : « Nous sommes très fiers de poursuivre notre partenariat avec Michelin jusqu’à au moins 2026. Michelin est un partenaire vital du MotoGP depuis qu’il est fournisseur de la catégorie-reine en 2016 et nous a aidés à écrire un des plus beaux chapitres de l’histoire des Grands Prix moto. »

« Je suis heureux que nous atteignions une décennie de collaboration et j’espère que nous allons continuer à bâtir ensemble sur ces fondations solides. L’annonce de cet accord est une nouvelle fantastique pour nous tous dans le championnat. »