Vent favorable pour la 11ème édition des Voiles Etudiantes du Havre powered by EM Normandie les 25 et 26 septembre 2021

La 11ème édition des Voiles Etudiantes du Havre powered by EM Normandie organisées avec la Ligue de Voile de Normandie et le soutien de la Ville du Havre initialement prévue fin mars 2021, se déroulera les samedi 25 et dimanche 26 septembre prochains sur le plan d’eau exceptionnel de la baie du Havre. Une perspective réjouissante pour les étudiants avides de liberté, de partage et de sensations fortes après de longs mois de restrictions.

Créées en 2010 par la Ville du Havre avec le soutien logistique de la Ligue de Voile de Normandie et de ses trois clubs locaux (la Société des Régates du Havre, le Sport Nautique et Plaisance du Havre et le Centre Nautique Paul Vatine), les Voiles Étudiantes du Havre (VEH) réunissent désormais chaque année 200 étudiants des Grandes Ecoles de commerce et d’ingénieurs ainsi que de l’université. Ces derniers sont répartis par équipages sur une trentaine de bateaux, J/80 et First Class 7.5.

Depuis 2020, l’EM Normandie a rejoint l’aventure en tant que partenaire officiel de l’événement rebaptisé pour l’occasion Les Voiles Étudiantes du Havre powered by EM Normandie. Au-delà du défi sportif, le but de cette réunion d’amateurs de voile et de futurs jeunes cadres d’entreprises est de leur faire découvrir les charmes et les atouts du Havre et de leur donner l’envie d’y revenir pour des weekends, des entraînements, voire de s’y installer dans le cadre de leur future vie professionnelle.

Un concept clé en main

Consciente des budgets serrés des étudiants et soucieuse de leur éviter les soucis d’acheminement des bateaux, l’organisation propose un évènement clé en main, formule inédite dans le monde des régates étudiantes. Toute la logistique est comprise dans les frais d’inscription (400€ par équipage) : location et préparation des bateaux ainsi que les repas sur place.

Un programme adapté au contexte sanitaire

Le programme s’adapte aux dispositions gouvernementales imposées par le contexte sanitaire afin d’assurer la sécurité des étudiants. Les inscriptions, briefings et réclamations au jury sont dématérialisés. Les gestes barrières obligatoires sont imposés jusqu’au départ des bateaux qui sont dispersés sur plusieurs pannes et gréés en amont, « prêts à l’emploi » pour réduire au maximum le temps passé sur les pontons. L’équipe organisatrice s’appuiera sur les réseaux sociaux (WhatsApp, Facebook, Instagram…) pour diffuser les informations, les photos et les vidéos, annoncer les résultats et retranscrire in fine l’ambiance des Voiles Etudiantes du Havre et garder le lien entre participants et spectateurs. Le dîner et la traditionnelle soirée des équipages du samedi soir auront lieu dans le respect des directives gouvernementales.

Samedi 25 septembre 2021

9h00 : accueil et inscriptions

11h00 : briefing et remise des paniers repas

12h30 : lancement des manches de la journée

19h00 : diner et soirée des équipages



Dimanche 26 septembre 2021

9h30 : briefing et remise des paniers repas

11h00 : lancement des manches de la journée

17h00 : remise des prix en extérieur

Les établissements participants

Université Paris II Panthéon-Assas, Centrale Supelec (Paris et Rennes), Centrale Nantes, ECAM Rennes, Ecole Polytechnique, EFREI Paris, EM Lyon Business School, EM Normandie, ENSTA Bretagne, ENSTA Paris, ESTACA, IMT Atlantique, INSA Rouen, ISEP, ISG, ISMANS, faculté de médecine de l’Université de Paris et Télécom Paris.

En octobre 2020, Centrale Supélec s’est imposée au classement J/80, l’IMT Atlantique en First Class 7.5 et l’ISEP est arrivée première au classement général EM Normandie récompensant les établissements concourant dans les deux catégories.

« Nous sommes heureux d‘accueillir une nouvelle fois les Voiles Etudiantes. Cette régate est une formidable occasion pour les étudiants de toute la France de se retrouver dans la bonne humeur. La Ville du Havre, à l‘origine de ces rencontres, est fière d‘être partenaire de cet événement à son image : une ville nautique, étudiante et accueillante ! », explique Edouard Philippe, Maire du Havre, Président Le Havre Seine Métropole.

« Portées par la Ligue de Voile de Normandie, les VEH sont un rendez-vous très attendu chaque année par la communauté étudiante : la quarantaine de bateaux proposés sont toujours pourvus en quelques jours ! Un signal très positif pour Le Havre car, outre le fait de promouvoir la pratique de la voile, cet évènement permet de faire découvrir aux étudiants les nombreux attraits de cette ville dotée d‘un accès direct à la mer, où il fait bon vivre. », précise Francis Le Goff, Directeur de La Ligue de Voile de Normandie.

« Cette régate offre aux équipages l’occasion de se mesurer les uns aux autres, et de partager un bon moment de convivialité auquel ils aspirent tous après plus d’un an de contraintes et d’annulation de tous les événements. L’EM Normandie est fière de participer au rayonnement de son territoire historique avec cette rencontre sportive qui met à l’honneur la façade maritime de la ville et réunit les étudiants autour de valeurs et d’engagements forts partagés par l’école : le goût du challenge, l’esprit d’équipe et le respect de l’environnement », déclare Elian Pilvin, Directeur Général de l’EM Normandie.

A propos de la Ligue de Voile de Normandie

La Ligue de Voile de Normandie est une association loi 1901, tête de réseau (organe déconcentré de la Fédération Française de Voile) qui couvre l’ensemble des structures nautiques normandes. Elle fait fonction d’agence régionale représentative des clubs, porteuse de projets régionaux, jouant un rôle prospectif sur le secteur nautique, et endossant à la fois une mission de conseil auprès des structures membres et une posture de prescripteur sur le territoire.

Facebook : www.facebook.com/lvnormandie / Instagram : www.instagram.com/lvnormandie/

A propos de l‘EM Normandie

Fondée en 1871 parmi les premières grandes écoles de commerce françaises, l’EM Normandie s’est imposée comme une institution de référence dans le monde des Business Schools. Elle détient les accréditations internationales EQUIS et AACSB. Avec plus de

5 800 étudiants et professionnels dans ses programmes de formations initiales et continues diplômantes et 21 500 membres de l’association Alumni EM Normandie à travers le monde, l’école est implantée sur cinq campus, à Caen, Le Havre, Paris, Oxford et Dublin. L’EM Normandie forme les managers de demain, futurs gouvernants responsables préparés à la conduite du changement dans un environnement multiculturel, et elle accompagne les salariés et dirigeants d’entreprises tout au long de leur carrière. www.em-normandie.com