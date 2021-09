TimeTonic présentera aux Journées du Courtage les nouveautés de la version 7 de sa plateforme no-code

TimeTonic, 1ère plateforme no-code française permettant la conception de solutions numériques de gestion sécurisées professionnelles sans aucune programmation, sera présent les 15 et 16 septembre au Palais des Congrès à Paris pour les Journées du Courtage, sur l’espace Digital Factory. L’éditeur présentera les dernières innovations de la version 7 de sa plateforme, ainsi que les nouvelles fonctionnalités conçues pour répondre aux besoins en transformation numérique des courtiers, agents et compagnies d’assurance.

Une transition numérique indispensable

« La gestion administrative des cabinets de courtage et des compagnies d‘assurance est de plus en plus fastidieuse, à cause du manque d‘outils modernes, collaboratifs et agiles. Le tableur et les logiciels traditionnels, véritables carcans non–communicants et non évolutifs, sont dépassés et pénalisent les spécialistes de l‘assurance au moment même où s‘accélère le besoin en transformation numérique afin de s‘adapter aux nouveaux enjeux.» explique Jean-Michel Durocher, CEO de TimeTonic.

Entre les nouvelles réglementations, la concurrence 100% digitale, l’intégration avec les sites Internet, la prospection commerciale, le suivi des contrats, la gestion des sinistres, des emails, des documents, la collaboration en équipe, et les communications entre courtiers, experts, clients et compagnies d’assurance (qui ont toutes un format d’échange différent)… Il est nécessaire que les cabinets de courtage et les compagnies d’assurance aient un outil qui connecte l’ensemble de cet écosystème.

« Le besoin d’une solution numérique, simple, efficace, communicante, intégrée, cloud, mobile, sécurisée, et répondant aux contraintes RGPD tout en étant 100% personnalisable pour s’adapter aux besoins de chaque métier n’a jamais été aussi important. C’est ce que nous proposons chez TimeTonic. » conclut Jean-Michel Durocher.

Une expertise accrue de TimeTonic dans le domaine du courtage et de l‘assurance

TimeTonic présentera les dernières innovations de la version 7 de sa plateforme no-code de gestion, de collaboration et d’automatisation des processus pour les courtiers, agents et compagnies d’assurance, notamment la gestion des emails, les extranets clients, les formulaires automatiques et les échanges électroniques de documents (EDI).

L’éditeur équipe notamment agéa, la Fédération Nationale des Syndicats d’Agents Généraux, qui a récemment lancé sa nouvelle plateforme de co-courtage agéa Solutions auprès de ses 7 000 membres agents généraux, intégrant un CRM métier collaboratif et la création et la gestion de nouvelles offres d’assurances.

« Nous avons été séduits par la flexibilité et l’exhaustivité de TimeTonic, qui nous permet de répondre à nos exigences en matière de compétences métier, mais aussi à nos besoins d’agilité, d’adaptabilité et de collaboration. TimeTonic est désormais l’un de nos partenaires de confiance dans la modernisation de nos services. » Patrick Evrard, président d’agéa.

La participation de TimeTonic à cette nouvelle édition des Journées du Courtage s’inscrit dans cette volonté de répondre à l’ensemble des besoins des courtiers et agents mais aussi des compagnies d’assurance, via une plateforme digitale complète mais agile permettant de gérer à la fois les clients, les contrats, les sinistres, les encaissements, les emails et échanges électroniques, et de simplifier au maximum le travail administratif en automatisation les processus, le tout protégé par les fonctionnalités les plus avancées en termes de sécurité et de gouvernance des données.

À propos de TimeTonic

Libérant les entreprises des outils rigides, tableurs, et développements logiciels coûteux, TimeTonic est la 1ère plateforme no-code française de gestion, de collaboration et d’automatisation des processus permettant la conception d’applications digitales sécurisées directement par les équipes métier, démultipliant la capacité d’innovation et accélérant la transformation numérique des entreprises de toutes tailles.

Avec son interface visuelle, sa base de données relationnelle aussi flexible qu’un tableur garantissant une source commune de vérité et ses solutions prêtes-à-l’emploi facilement personnalisables, TimeTonic permet aux équipes métiers, sans compétence en programmation, de concevoir facilement et très rapidement les outils digitaux – cloud et mobiles – essentiels à leur réussite. Du CRM à la gestion de projet, en passant par le suivi de chantier de construction ou encore la gestion de courtage en assurance, les cas d’usages de TimeTonic sont infinis.

Dans un contexte économique où la transformation numérique, la collaboration des équipes et la capacité d’innovation sont plus que jamais décisives pour la réussite des entreprises, le déploiement massif du no-code constitue la prochaine révolution numérique. Selon Gartner, d’ici 2024, 65% des applications seront créées via des outils no-code ou low-code. Qu’il s’agisse de la création d’outils digitaux internes, pour améliorer la productivité, ou d’applications externes destinées aux clients, le no-code accélère considérablement le Time-To-Market.

Élue meilleure solution SaaS et meilleur outil no-code en France en 2020, TimeTonic est déjà utilisée par des milliers de professionnels, PME et grands groupes comme Engie, Vinci et Veolia à travers le monde, comme extension agile ou en remplacement de nombreux éléments du système d’information de l’entreprise.