ÉTUDIANTS : LE BON PLAN RENTRÉE PREPLY : JUSQU’À 15 % SUR LES COURS DE LANGUES EN LIGNE !

Pour la rentrée, la plateforme d’apprentissage des langues en ligne PREPLY fait plaisir aux étudiants en leur offrant des réductions allant jusqu’à 15 % sur les cours de langues en ligne. Des offres qui donnent envie de rester étudiants à vie !

Preply, la référence pour l‘étude des langues avec des tuteurs natifs

Depuis sa création en 2013, PREPLY met en relation des centaines de milliers d‘apprenants avec plus de 40 000 professeurs, à travers 180 pays. Ce réseau mondial permet ainsi de se mettre aussi bien à l’allemand, qu’au chinois, en passant par le portugais, le farsi et l’esperanto, le tout sur mesure !

Mais parce qu’apprendre une nouvelle langue ne se fait pas en un jour. PREPLY propose aux étudiants des réductions exclusives sur ses forfaits de cours en ligne durant tout le mois de septembre ! Des remises pouvant aller jusqu‘à 15 % !

NOMBRE DE COURS RÉDUCTIONS 6 cours 5 % 12 cours 10 % 20 cours 15 %

Pour bénéficier de l’offre, comment faire ?

4 étapes suffisent :

S’inscrire avec son e-mail universitaire sur le site : https://preply.com/fr/reduction-etudiants ; On choisit ensuite son professeur et l’on prend son premier cours ; Si le cours plaît, on achète alors un forfait à prix réduit selon ses besoins ; Plus de cours ? On achète un autre forfait à prix réduit !

De quoi parfaire son apprentissage cette année !

* Pas de date limite pour l’instant pour la fin de l’offre

