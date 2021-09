Des couvertures chaudes Allnatura pour le lit ou le canapé

Un grand confort pour traverser la saison froide

Ça y est, les nuits rallongent déjà et les températures baissent. Quel plaisir de se coucher dans un lit doux et chaud quand il commence à faire froid dehors ! Un linge de lit douillet contribue à une bonne qualité de sommeil. Il doit répondre à plusieurs exigences : être respirant, robuste et absorber suffisamment l’humidité. Pour l’automne et l’hiver, l’expert du sommeil Allnatura propose sur sa boutique en ligne une large gamme de linge de lit qui réchauffe, mais aussi des couvertures confortables pour le canapé.

Naturel et polyvalent, le coton peut tout autant être travaillé en housses lisses et rafraîchissantes qu’en linge de lit douillet à la surface plus rugueuse. Selon le mode de tissage et la technique de fabrication, le tissu porte alors différents noms comme damas, batiste ou jersey, sans oublier molleton ou flanelle haut de gamme pour le linge de lit très prisé pendant les mois d’hiver. Pour les enfants, il est conseillé d’opter pour un linge de lit le plus naturel possible, tout comme la gamme couleur crème Comodo d’Allnatura, car il est en contact direct avec leur peau fragile. Le tissu douillet en flanelle se compose à 100 % de coton garanti sans substances nocives. Il est ainsi adapté aux personnes allergiques. Avec ses quatre couleurs attrayantes, la variante Comodo-Colora propose encore plus de choix. Des boutons en ivoire végétal haut de gamme complètent l’ensemble avec harmonie.

Confortablement pelotonné sur son canapé

Équipé d’une couverture douillette, on peut aussi parfaitement s’offrir une petite sieste ou tout simplement passer un agréable après-midi de lecture sur le canapé pendant les mois d’automne ou d’hiver. Des couvertures composées de différents matériaux naturels comme le coton ou la laine, le mérinos ou des poils nobles procurent une sensation de bien-être. Leur particularité : elles peuvent absorber jusqu’à 33 % de leur poids en humidité sans avoir de sensation de moiteur. La respirabilité de la couverture évite aussi de trop transpirer. Enfin, grâce à leur taux de graisse résiduelle, la laine et les poils naturels sont naturellement protégés contre les salissures et neutralisent l’humidité et l’acidité.

Les couvertures en coton peluche douillet, comme la Cotona-Colora colorée d’Allnatura, ont encore un autre avantage. Lavables en machine, elles sont polyvalentes et peuvent également être utilisées pour une petite sieste dans le jardin. Les plus raffinés ou les extravagants trouveront également dans la large gamme des couvertures originales en coton ou en mélange de coton avec des bordures décoratives ou un effet d’usure tendance.

