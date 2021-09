Alight conclut avec succès sa fusion avec Foley Trasimene Acquisition Corp

La nouvelle société a sonné la cloche d’ouverture de la Bourse de New York le 6 juillet 2021 pour célébrer le début des opérations.

Alight Solutions, l’un des principaux fournisseurs de solutions digitales intégrées de gestion du capital humain, et Foley Trasimene Acquisition Corp. (NYSE:WPF) (« Foley Trasimene »), une société d’acquisition ad hoc, ont annoncé la réalisation de leur regroupement d’entreprises, qui a été approuvé par les actionnaires de Foley Trasimene le 30 juin 2021 et clôturé le 2 juillet 2021.

L’action de classe A et les bons de souscription d’Alight, Inc. ont commencé à être négociés à la Bourse de New York (« NYSE ») depuis le 6 juillet 2021, sous les symboles boursiers respectifs « ALIT » et « ALITW ». Pour commémorer la fusion et le premier jour de négociation, le directeur général Stephan Scholl, la directrice financière Katie Rooney ainsi que d’autres membres de l’équipe de direction de la société ont sonné la cloche d’ouverture du NYSE ce matin-là.

William P. Foley, II, fondateur de Foley Trasimene et nouveau président du conseil d’administration d’Alight, a déclaré : « Je suis très enthousiaste à l’idée de finaliser notre fusion avec Alight et de commencer à travailler avec Stephan ainsi que toute l’équipe de direction d’Alight. Nous avons une formidable opportunité de croissance devant nous, grâce à nos initiatives de transformation BPaaS (Business Process as a Service) et de fusions et acquisitions. Alight est déjà un leader du secteur de l’engagement des collaborateurs, puisque la plateforme évolutive de la société sert plus de 36 millions de personnes et leurs proches et est installée dans 50 % des entreprises du Fortune 500. »

Stephan Scholl, PDG d’Alight, a déclaré : « Une entreprise n’a pas de meilleur atout, de meilleure responsabilité ou de meilleure opportunité que de prendre soin de ses collaborateurs et de les responsabiliser. L’impact persistant de la pandémie, associé à la pénurie mondiale de talents, rend cette affirmation plus vraie que jamais. En tant qu’entreprise publique, Alight continuera à investir dans ses activités et sa technologie, comme sa plateforme Alight Worklife, afin de proposer des solutions dans les domaines de la santé, du patrimoine et de la paie mondiale, qui stimulent l’engagement des salariés, offrent des résultats significatifs à nos clients et à leurs salariés, tout en apportant de la valeur à nos parties prenantes. »

Forte de plus de 25 ans d’expérience, Alight fournit des solutions essentielles à la santé, au patrimoine et à la gestion globale des salaires, en reliant les personnes, le travail et la vie afin d’aider les collaborateurs à rester en bonne santé, à obtenir une sécurité financière et à prendre de meilleures décisions dans ces domaines pour améliorer leur bien-être général. Les solutions BPaaS (Business Process as a Service) d’Alight fournissent les systèmes, les outils et les technologies dont les employés ont besoin pour maximiser la valeur de leurs avantages sociaux et améliorer les résultats, ce qui permet d’accroître la productivité et d’aider les employeurs à développer la culture haute performance.

Peter Wallace, responsable mondial du Core Private Equity chez Blackstone, a déclaré : « Depuis 2017, nous sommes fiers de nous associer à Alight et à son équipe de direction dans le cadre de la croissance et de la transformation de l’entreprise afin d‘en faire le fournisseur dominant en matière de solutions de santé, de patrimoine et de paie mondiale. Nous pensons qu’Alight dispose d’une importante marge de manœuvre pour accélérer sa croissance grâce à des opportunités organiques et inorganiques, et nous sommes impatients de poursuivre notre relation.«

À propos d’Alight Solutions

Avec une conviction inébranlable que le succès d’une entreprise commence par ses collaborateurs, Alight Solutions est un fournisseur leader dans le cloud de solutions digitales intégrées pour le capital humain et les entreprises. S’appuyant sur une IA et des analyses de données exclusives, Alight optimise les processus d’affaires en tant que service (BPaaS) afin d’offrir des résultats supérieurs aux salariés et aux employeurs à travers un portefeuille complet de services. Alight permet aux collaborateurs d’enrichir leur santé, leur patrimoine et leur travail tout en permettant aux organisations mondiales d’atteindre une culture de haute performance. Les 15 000 collègues dévoués d’Alight servent plus de 30 millions de salariés et de membres de leur famille. Découvrez comment Alight aide les organisations de toutes tailles, dont plus de 70 % des entreprises du classement Fortune 100, sur alight.com.