Mindology : une cure de bien-être à offrir à Noël !

Pour prendre soin de ses proches et les aider à garder le moral, les huiles de CBD Mindology sont une précieuse source de sérénité à offrir pour les fête de fin d’année. Au travers d’une cure de trois huiles 100% naturelles et Made in France, la startup spécialisée dans le bien-être mental propose une routine très simple à mettre en place : quelques gouttes sous la langue pour soulager l’anxiété et retrouver de l’apaisement !

Les cures Mindology à offrir (ou à s’offrir !)



Pour donner un coup de boost : Bonne journée

L’huile sublinguale Bonne journée régule l’humeur dès le réveil, pour se lever du bon pied et passer une journée plus sereine.

10 ml – 49 €

5 ml – 32 €

Pour les plus anxieux : Bon courage

L’huile sublinguale Bon courage apaise naturellement l’anxiété, pour faire face aux pics de stress au travail et pendant la journée.

10 ml – 70 €

5 ml – 45 €

Pour des nuits réparatrices : Bonne nuit

L’huile sublinguale Bonne nuit aide à soulager les insomnies, facilite naturellement l’endormissement et améliore les cycles du sommeil.

10 ml – 70 €

5 ml – 45 €