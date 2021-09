La billetterie de la 48e Coupe Icare est ouverte ! Du 14 au 19 septembre, tout pour les pilotes et les passionnés

La Coupe Icare, plus grande manifestation mondiale de sports aériens légers, adapte son édition 2021 à la situation sanitaire. Au cœur des Alpes iséroises, durant 6 jours du mardi 14 au dimanche 19 septembre, la 48e édition de la Coupe Icare mise sur les vols loisirs et les rencontres entre pilotes et constructeurs, tout en doublant la programmation artistique pour une ambiance festive et conviviale garantie.

La Coupe Icare en 2021, c’est le rendez-vous des passionnés

La pandémie de Covid-19 impose aux organisateurs de la Coupe Icare de revoir à la baisse le nombre de spectateurs accueillis en septembre prochain. Il est matériellement impossible de vérifier le pass sanitaire de 90 000 personnes.

Aussi, la Coupe Icare reporte à 2022 ses traditionnelles démonstrations aériennes et animations grand public : Icarnaval le concours de vols déguisés en parapente et en deltaplane, Icare Show le meeting aérien du week-end, Icare Mômes les espaces dédiés aux enfants et aux scolaires, les ateliers et démonstrations de cerf-volants et de boomerang, Icare Model Show et Icare ULM Show.

Du mardi 14 au dimanche 19 septembre, c’est à Saint-Hilaire uniquement que les pilotes et leurs familles ont rendez-vous avec des temps forts totalement dédiés à la pratique du parapente, du deltaplane et du paramoteur !

Du mardi 14 au dimanche 19

Les pilotes de parapente et deltaplane pourront voler jusqu’à plus soif du lever au couché du soleil ;

jusqu’à plus soif du lever au couché du soleil ; une programmation Icare Folies survitaminée avec des spectacles de rue et sur scène, des fanfares et des concerts tout au long de l’événement ;

survitaminée avec des spectacles de rue et sur scène, des fanfares et des concerts tout au long de l’événement ; les 39e Icares du Cinéma, le festival international du film de vol libre et de sports aériens unique au monde, et sa double sélection de films 2020 et 2021.

Mardi 14 et mercredi 15

Place aux 1ères journées Icare Test, des tests de matériel de vol pour le parapente (ailes, sellettes, instruments de vol) avec plus de 20 marques présentes directement sur l’aire de décollage de Saint-Hilaire.

Du mardi 14 au jeudi 16 – Observation du ciel et des planètes depuis le décollage sud.

Du jeudi 16 au dimanche 19

Icare Expo , le salon international et incontournable des sports aériens, n°1 mondial pour les professionnels du parapente et du paramoteur ;

, le salon international et incontournable des sports aériens, n°1 mondial pour les professionnels du parapente et du paramoteur ; les pilotes de paramoteur pourront profiter de la piste éphémère de Saint-Hilaire en matinée et/ou l’après-midi.

Du vendredi 17 au dimanche 19

Les pilotes de montgolfière survoleront la vallée du Grésivaudan en profitant comme chaque année du lever et du coucher du soleil ;

Vendredi 17 et samedi 18

sur la pente-école de Saint-Hilaire, le concours de finesse en parapente s’ouvre cette année aux pilotes autonomes porteurs de handicap, qui sont invités à venir défier dans la bonne humeur les parapentistes non porteurs de handicap ;

s’ouvre cette année aux pilotes autonomes porteurs de handicap, qui sont invités à venir défier dans la bonne humeur les parapentistes non porteurs de handicap ; initiation et perfectionnement à la slackline avec Théo Sanson, athlète engagé, champion du Monde et recordman de highline ;

Samedi 18

L’activité Marche & Vol à la Dent de Crolles (le sommet surplombant le site de Saint-Hilaire à 2062m d’altitude) est maintenue pour les pilotes de parapente souhaitant profiter de la Coupe Icare pour randonner jusqu’au sommet, avant de décoller au-dessus du massif de Chartreuse et face au bassin grenoblois.

Comment participer à la 48e Coupe Icare ?

Pour accéder à l’espace Coupe Icare, il faudra être muni d’un billet électronique. L’objectif est de simplifier la gestion du contrôle des pass sanitaires et de limiter les échanges d’argent en intégrant une solution de cashless.

Les personnes ayant réservé leur billet en ligne devront se présenter à l’entrée de la manifestation avec leur billet (imprimé ou sur smartphone) comme cela se pratique lors des concerts depuis longtemps déjà. Un bracelet NFC leur sera alors remis, sur lequel il sera possible de créditer de l’argent pour consommer sur place. Celui-ci attestera également de la validation du pass sanitaire pour ne pas avoir à le présenter de nouveau à chaque entrée ! Pratique pour les volants qui passeront plusieurs fois par jour les portes de la manifestation. Réservation en ligne sur : www.coupe-icare.org/billetterie.html

Icare Test – Les pilotes de parapente qui souhaitent essayer du matériel doivent également s’inscrire en ligne, afin d’aider les marques à anticiper le volume de matériel à mettre à disposition. Inscription en ligne sur : www.coupe-icare.org/je-m-inscris-a-icare-test.html

Marche & Vol à la Dent – Les pilotes randonneurs désireux de participer au Marche & Vol à la Dent de Crolles sont également invités à s’inscrire (places limitées à 70). Inscription en ligne sur : www.coupe-icare.org/je-m-inscris-a-vol-18072021.html

Paramoteur – Les pilotes qui prévoient de voler lors de la Coupe Icare ont jusqu’au 3 septembre pour s’inscrire en ligne et obtenir l’autorisation de la direction des vols. Inscription en ligne sur : www.coupe-icare.org/je-m-inscris-a-paramoteur-LOISIRS1.html

Icare Ballons – Les pilotes de montgolfière souhaitant participer aux vols loisirs d’Icare Ballons doivent s’inscrire auprès de l’équipe montgolfière. Informations et contact sur www.coupe-icare.org/icare-ballons1.html

Concours de finesse – Inscription sur place, comme les années précédentes.