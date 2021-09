Salon Alpin de l’Hôtellerie et des Métiers de Bouche d’Albertville Etre au bon endroit, au bon moment

Evènement référence de la filière, le 15ème Salon Alpin de l’Hôtellerie et des Métiers de Bouche se tiendra du lundi 8 au jeudi 11 novembre 2021 à Albertville et réunira plus de 200 fournisseurs de l’hôtellerie, restauration et métiers de bouche de Savoie, Haute-Savoie et Isère.

Après avoir été contraint d’annuler son édition 2020 à l’instar de nombreux évènements, le Salon Alpin de l’Hôtellerie et des Métiers de Bouche prépare une édition 2021 particulièrement attendue par les professionnels confrontés à l’évolution des besoins mais également du contexte dans lequel ils exercent leur activité. Ce grand rendez-vous, incontournable pour les acteurs de la filière, rassemblera, à quelques semaines du début de la saison touristique hivernale, plus de 200 fournisseurs, 1 500 marques et 12 000 visiteurs professionnels.

Salon Alpin Produits et tendances pour la saison d’hiver

Le Salon Alpin permet aux professionnels de la filière – hôtellerie, hôtellerie de plein air, restauration et restauration collective, centres de vacances, cafés, grandes et moyennes surfaces spécialisées, métiers de bouche et prescripteurs – d’échanger avec leurs fournisseurs et de découvrir les dernières innovations en matière d’équipements, de produits et de services. Il permet de préparer la saison à venir, d’intégrer les nouvelles offres et les nouveaux outils mais également les contraintes liées au contexte sanitaire.

Une offre dense et un rendez-vous très attendu

Tous les secteurs seront représentés afin de satisfaire aux attentes des restaurateurs et des hôteliers en montagne : produits alimentaires les plus variés, équipements de cuisine, mobilier, décoration, art de la table, mais également sanitaires, hygiène, blanchisserie ou encore systèmes de gestion et multimédia. La richesse et la variété de l’offre, couplées à la qualité du visitorat professionnel, font la réputation du salon depuis plus de 25 ans : il affiche un indice de satisfaction visiteurs de 96%, un record !

Une plate-forme d’échanges autour des nouveaux modes de consommation

Dans un contexte qui évolue particulièrement rapidement et qui nécessite des capacités d’adaptation importantes, le Salon Alpin permet d’échanger sur l’évolution des attentes, des demandes et des tendances des consommateurs dans l’univers du tourisme réceptif afin d’être toujours plus performant en termes de satisfaction clients.

Jours d’ouverture : du lundi 8 au jeudi 11 novembre 2021

Pré-enregistrements visiteurs à partir du 8 septembre sur : www.salonalpin.com