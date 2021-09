Marc Rosso nommé Directeur du Concours d’Admission de l’École polytechnique

Marc Rosso est nommé Directeur du Concours d’Admission de l’École polytechnique à compter du 1er septembre 2021. Il succède ainsi à Michel Gonin, parti assurer la direction d’ILANCE, nouveau laboratoire international de physique des deux infinis à Tokyo. La Direction du Concours d’Admission est rattachée à la Direction de l’Enseignement et de la Recherche.

Nommé Directeur du Concours d’Admission de l’École polytechnique, Marc Rosso aura pour mission de piloter et mettre en œuvre la stratégie globale de la Direction du Concours d’Admission (DCA). Ancien élève de l’École Normale Supérieure (ENS), Marc Rosso s’oriente vers la recherche en mathématiques. Nommé Chargé de Recherches au CNRS en 1988 au Centre de Mathématiques de l’École polytechnique, il obtient en 1990 sa thèse, et son Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) quelques mois plus tard. De 1990 à 1992, il part aux États-Unis pour y mener des recherches au sein du Miller Institut de l’Université de Californie à Berkeley. Le CNRS lui décerne la médaille de bronze en 1991. À son retour en septembre 1992, il devient Professeur des Universités à l’Université de Strasbourg I, où il est nommé membre junior de l’Institut Universitaire de France en 1994, et Professeur chargé de cours à l’École polytechnique, poste qu’il occupera jusqu’en 2004.

En septembre 2000, il intègre l’Université Paris 7 (désormais Université de Paris) en tant que Professeur, affecté avec une convention de 8 ans à l’ENS, dont il sera également le Directeur du Département de Mathématiques et Applications (D.M.A) jusqu’en 2008. En 2009, il est nommé Responsable du Master 2 de Mathématiques Fondamentales de Paris 7. De 2010 à 2018, il dirige la Fédération Sciences Mathématiques de Paris-Centre, et, de 2014 à 2019, il préside la Commission des Postes de Paris 7, dont il est également membre de la Commission Recherche. De 2011 à 2014, il devient Responsable du programme Paris Graduate School of Mathematics de la Fondation Sciences Mathématiques de Paris. En 2020, il est nommé Vice-doyen Finances-Moyens de la faculté des sciences de l’Université de Paris, en charge des Contrats d’Objectifs et Moyens.

Marc Rosso entretient par ailleurs de fortes interactions avec la Chine. En 2005, il co-fonde le programme franco-chinois de collaboration en mathématiques entre l’Université Sun Yat-sen de Canton et l’ENS. Il est nommé High End Foreign Expert dans cette université chinoise en 2013, puis à l’Université normale de la Chine de l’Est de Shanghai en 2016. En 2015, il suit la création du Laboratoire International Associé (LIA) Franco-Chinois en mathématiques fondamentales, dont il est le coordinateur français. Depuis janvier 2019, il est Directeur exécutif du Comité Éducation du Programme de coopération « China-France Mathematics Talent Class », entre l’Université de sciences et technologie de Chine à Hefei et les Fondations « Mathématique Jacques Hadamard » et « Sciences Mathématiques de Paris ».

Il a une grande expérience des concours de recrutement : il fut membre du jury puis vice-président du jury de l’Agrégation externe de mathématiques dans les années 90, examinateur oral de mathématiques propre à l’ENS entre 1998 et 2000, et vice-président du jury (2002-2012), président du jury (2013-2016), puis vice-président du jury (depuis 2017) de l’Agrégation interne de mathématiques. Il fut également interrogateur pour les oraux de mathématiques du concours d’admission de l’École polytechnique dans différentes filières CPGE, FUF et internationales, et coordinateur des commissions d’examens (oraux) des filières CPGE du concours depuis 2015.