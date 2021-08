L’Euro NordicWalkin’Vercors accueille les 6e Championnats de France de Marche Nordique !

L‘Euro NordicWalkin‘Vercors accueille pour sa 9e édition les Championnats de France de Marche Nordique, épreuve nationale de la Fédération Française d‘Athlétisme. Plus de 320 marcheurs seront en lice pour décrocher le titre de Champion de France de Marche Nordique 2021.



Une épreuve nationale au cœur du Vercors

L’épreuve des Championnats de France de Marche Nordique se déroulera le samedi 28 août 2021 à Autrans-Méaudre-en-Vercors, avec le programme suivant :

7h30 : Ouverture du retrait des dossards (déjà ouvert la veille entre 14h et 19h)

9h30 : Départ du Championnat de France FFA Femme

9h45: Départ du Championnat de France FFA Homme

12h30 – 13h45 : Remise des prix des Championnats de France

Cette épreuve est une Marche Nordique Compétition Nature. Les participants suivront un tracé de 12,7km et 330m D+, en une seule boucle. Un parcours nature, avec un profil exigeant et de nombreuses parties techniques, travaillé et peaufiné en lien le club Nordic Walking Sensation 73.

Un plateau sportif relevé

Hormis l’absence de deux champions de France en titre, tous les favoris ont répondu présents pour ces 6e Championnats de France de Marche Nordique.

Chez les femmes, nous avons les favorites Christiane Salvi (CSL Neuf Brisac), Angélique Doms (Team Guidetti), toutes deux dominatrices du challenge Marche Nordique Tour. Ainsi que la marcheuse qui domine les compétitions du sud de la France, Leslie Lejeune (NW Attitude Côte Bleue).

Du côté masculin, un beau défi se profile pour Franz Liskowitch du NW Sensation 73 qui aura fort à faire avec les présences des favoris que seront Philippe Weber (CSL Neuf Brisach), vice-champion de France en titre, le vainqueur du Marche Nordique Tour 2020, Sébastien Dos Santos (Team Guidetti), sans oublier les habitués des podiums que sont Hervé Wermuth (Sundgau Oxygène), Christophe Rey (Bollene AC), Denis Leux (AC Haute Vilaine) et Jean-Yves Abraham (Romilly Sports).

Une attention particulière pour la catégorie jeune qui a vu émerger de grands athlètes cette année : Lenny Rey, Tom Wermuth et Alan Dos Santos Doms, tous trois cadets.

La Marche Nordique se pratique également en équipe, lors de ces 6e Championnats de France, nous devrions avoir une belle confrontation entre les bretons du Stade Rennais, ceux de Haute Bretagne, les locaux du NW Sensation 73 et les franciliens, vainqueurs du Marche Nordique Tour 2020, la Team Guidetti Nordic Horizon.

La Marche Nordique en effervescence

La Marche Nordique est un sport qui se pratique aussi bien dans le cadre compétitif que loisir. En effet, considérée comme une excellente activité de bien-être, la Marche Nordique est non traumatisante pour les articulations et est bénéfique aussi bien pour le corps que l’esprit ! Ce Sport-Santé permet de réaliser une activité sportive outdoor sans brusquer le corps, dans une ambiance conviviale entre amis.

L’Euro NordicWalkin’Vercors accueille les Championnats de France de Marche Nordique mais permet également aux amateurs de venir s’essayer sur plusieurs parcours dans le Massif du Vercors.

Le détail de l’évènement ainsi que le règlement général des épreuves est consultable ici : www.euronordicwalk.com/reglement

Rendez-vous du 27 au 29 août 2021 dans le Vercors !