Authentique, au design marquant, glamour : des cadeaux uniques pour des personnes uniques

Il y a beaucoup de bonnes raisons pour offrir des cadeaux spéciaux : un mariage, un anniversaire, une fête ou une réussite professionnelle. Un cadeau exclusif est avant tout une chose : un signe de la plus haute estime. Il doit donc être choisi consciencieusement et avec le plus grand soin. Nous présentons des idées de cadeaux exquis, qui sont sans compromis en termes de conception, de style et de qualité et répondent aux normes les plus élevées.

Icône de design extravagant

La Boule est un cadeau extravagant qui se distingue et impressionne. Il s’agit de la réinterprétation de la « Boule » avec laquelle Helen von Boch a écrit l’histoire du design dans les années 1970, et qui a reçu le célèbre Red Dot Design Award 2020. À la fois objet emblématique et service de table astucieusement empilable, La Boule apporte une touche d’élégance aux intérieurs épurés et offre en même temps une scène impressionnante pour un dîner créatif à deux – au choix dans les tons beige crème de l’édition annuelle 2021, en noir mat, en blanc brillant ou dans une combinaison noir et blanc très contrastée.

Une déclaration de style

Les matériaux naturels et les surfaces au charme brut et authentique, constituent un thème fort du design des accessoires de maison et des articles cadeaux. Comme l’ardoise avec ses couches de pierre caractéristiques, qui est présentée en céramique dans la collection Manufacture – sous forme de vases et de bols décoratifs à l’aspect mat et de pièces de vaisselle inhabituelles telles que des assiettes angulaires ou de petites coupelles à dips. Des cadeaux spéciaux qui attirent le regard : les tasses Coffee To Go au look ardoise.

Pure noblesse

Dès que l’or entre en jeu, les choses deviennent glamour – comme dans la luxueuse collection MetroChic, qui réunit le purisme formel et l’Art déco au précieux placage d’or véritable dans des géométries claires. Vous trouverez ici de nombreux articles cadeaux luxueux tels que des vases, un présentoir ou un bougeoir en Premium Bone Porcelain, qui expriment le prestige et la noblesse avec un naturel sans limite. Parfaits pour les combinaisons et brillant en solitaires : verres à la taille artistique ou verres dorés raffinés.