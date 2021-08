Gamme Yamaha Waverunner 2022

Quand l’histoire rencontre l’innovation. Depuis plus de 65 ans, Yamaha fait battre nos cœurs. En tant que marque, nous sommes attachés à l’excitation et à l’émotion qui animent l’entreprise, des étapes de conception et de développement, jusqu’à l’enthousiasme du client lorsqu’il apprécie son produit Yamaha. Nous cherchons constamment à nous améliorer et à innover pour, in fine, proposer un produit qui comblera l’utilisateur final.

La gamme WaveRunner 2022 remplit tous les critères qui font la réputation de Yamaha. Nous avons associé l’excellence de l’ingénierie à la fiabilité, pour créer des produits excitants capables de faire vivre des expériences inédites à nos clients.

La subdivision de la gamme WaveRunner en différents segments est conçue pour faciliter cette découverte : Recreation – piloter c’est se divertir, se faire plaisir et vivre des sensations ; Cruising – aller plus loin, sans aucun compromis sur le confort et avec les dernières technologies ; et Sport – vivre des performances ultimes. Nous tenons compte des motivations de nos clients, en veillant à ce qu’ils s’approprient aisément notre nouvelle gamme.

Une gamme complète

Que ce soit Recreation, Cruising ou Sport, chaque segment est conçu pour un type précis de pilote. Peu importe ses aspirations, il trouvera un WaveRunner qui lui correspondra parfaitement. De l’extrême polyvalence de la gamme VX aux fonctionnalités luxueuses et aux innovations de la gamme FX, en passant par les performances incroyables de la gamme GP1800R, nous avons voulu obtenir exactement ce que nos clients attendaient en repensant nos WaveRunner pour leur plus grand plaisir.

Au cours des dernières années, nous nous sommes repenchés sur notre riche histoire en recréant le très célèbre GP en 2018 et en améliorant les performances déjà incroyables du SuperJet® en 2021 afin de toucher un plus large public. C’est en 2022 que le JetBlaster® verra le jour, un tout nouveau WaveRunner qui rappellera fortement l’illustre et apprécié WaveBlaster avec de nombreuses innovations qui séduiront une toute nouvelle génération de pilotes au tempérament sportif. L’allure dynamique et jeune du JetBlaster® ajoute une toute nouvelle dimension au segment récréatif.

C’est en considérant avec attention les attentes de nos clients que nous avons pu obtenir un produit unique qui parle à tous les profils de pilotes.

Le pilotage de loisir sous un tout nouveau jour

Notre segment Recreation compte des WaveRunners énergiques, agiles et attrayants, dont la réactivité convaincra le plus grand nombre. Des novices inexpérimentés découvrant l’univers des motomarines aux pilotes aguerris, le segment Recreation permettra à tous de profiter d’une pratique incroyable.

Nouveau JetBlaster® – Larguez les amarres

Le tout nouveau JetBlaster® redéfinit le secteur récréatif. La qualité de construction sans compromis, l’ingénierie innovante et les fonctionnalités uniques que vous pourriez attendre d’un modèle GP sont désormais accessibles à davantage d’utilisateurs. Outre un plaisir de pilotage incroyable, le JetBlaster® est une machine pouvant bel et bien embarquer trois personnes, grâce à un espace de stockage digne de ce nom. Il dispose aussi d’un réservoir de carburant volumineux pour de plus longues sorties que vous n’auriez pas imaginé pouvoir réaliser avec ce type de véhicule.

Technologie haut de gamme

Le JetBlaster® est propulsé par le moteur TR-1®-HO 4 temps léger et primé. Cette seule caractéristique montre à quel point il peut être puissant, ainsi que le potentiel de plaisir que pourront ressentir les pilotes les plus aventureux. En plus de son moteur, il bénéficie de l’ajout d’une coque NanoXcel2, presque exclusivement utilisée sur les machines de course haut de gamme. Cela signifie que le JetBlaster® affiche un rapport poids/puissance exceptionnel offrant des sensations de pilotage incroyables et une expérience dynamique et mémorable pour tous les types de sports nautiques.

Le JetBlaster® ne se résume pas à un moteur de qualité exceptionnelle et à une coque dernier cri. Il a été spécialement conçu pour accompagner tous les pilotes, peu importe leur expérience, en les aidant à gagner rapidement à la fois la confiance et l’aptitude qui leur permettront de réellement s’amuser en pilotant. Un tout nouveau correcteur d’assiette électronique permet un réglage facile de la hauteur de la proue, réduisant les goûtelettes et la prise au vent en position relevée et offrant une plus grande adhérence dans les virages en position abaissée. Le système de contrôle RiDE® avec marche arrière électronique permet une manipulation plus simple, tandis que de toutes nouvelles cales de pied permettent même aux pilotes débutants d’ajuster facilement leur position.

Des caractéristiques Premium

En plus de l’expérience incroyable que vous pourrez ressentir en solo sur le JetBlaster®, vous pourrez également en profiter à trois. Et la générosité du modèle ne s’arrête pas là. Un réservoir de carburant volumineux donne la possibilité de réaliser des sorties de plus longue durée, tandis qu’un espace de stockage intégré vous permet de ranger tous vos effets, de votre câble de remorquage à vos lunettes de soleil, et ce de manière soignée et organisée.

Ajoutez quelques touches luxueuses, telles qu’une marche de réembarquement rembourrée et des tapis de pont ajustés, ainsi qu’un guidon incurvé ajustable avec poignées arrondies pour faire corps avec le véhicule, et vous obtenez un WaveRunner des plus attrayants offrant un maximum de plaisir tant aux utilisateurs amateurs qu’aux pilotes confirmés.

Notre histoire à votre service

Le JetBlaster® est une version moderne du légendaire WaveBlaster, il reste fidèle à son esthétique rétro et à son style de pilotage incroyable, mais il a été repensé pour le pilote moderne. Alors que le WaveBlaster nécessitait des aptitudes élevées pour véritablement en profiter, le JetBlaster® conserve cette expérience axée sur la performance tout en étant plus accessible aux pilotes moins expérimentés. Outre les technologies intelligentes permettant à davantage de pilotes d’atteindre plus facilement un niveau de conduite avancé, ce WaveRunner intègre également des fonctionnalités qui le rendent plus polyvalent, en offrant une grande maniabilité à toutes les vitesses, en permettant des sorties plus longues et en prévoyant de l’espace de rangement. Il s’agit d’une machine d’entrée de gamme qui vous donnera bien mieux que ce que vous attendriez d’une motomarine à usage récréatif.

Naviguer avec classe

Notre segment Cruising s’adresse aux pilotes qui veulent profiter du meilleur des deux mondes. Des promenades décontractées sur eaux calmes ou des pointes à haute vitesse à travers les vagues, et le vent, les modèles de ce segment sauront vous combler.

FX : Le modèle phare à la pointe de l’innovation

La série FX de WaveRunner offre des fonctionnalités sophistiquées et avancées. Avec une stabilité inégalée, même avec trois personnes à bord, et une coque des plus performantes pour les longues sorties, il s’agit du choix parfait pour les pilotes qui recherchent les meilleures finitions et un confort sans compromis.

Chaque élément de la gamme FX a été conçu pour offrir un maximum d’aisance et de plaisir, avec une attention particulière apportée au design et au style. Tous les modèles FX permettent aux pilotes d’explorer les deux personnalités de leur machine : puissance et vitesse ou navigation plus tranquille et confortable.

Ils intègrent des fonctionnalités améliorées comme une zone de rinçage externe, un stockage étanche facile d’accès au niveau de la poupe et un coffre de rangement avec vérin à gaz au niveau de la proue.

Mieux connecté pour un confort optimal

L’affichage Connext® de la série FX a été nettement amélioré, avec un nouvel écran tactile couleur de 7 pouces sur les modèles SVHO® et un son intégré réglable via l’écran tactile sur certains modèles Cruiser. Les modèles équipés de fonctionnalités audio offrent désormais une connexion smartphone avec appel mains libres, afin que les pilotes puissent parler ou écouter de la musique tandis que leur appareil reste rangé en toute sécurité.

Le système Connext® est désormais doté de fonctionnalités cartographiques GPS avec géo repérage. Les cartes GPS sont vendues séparément et disponibles chez les concessionnaires Yamaha WaveRunner. Une fois la carte GPS en option installée, l’opérateur peut ajouter et suivre des points de cheminement GPS, enregistrer et suivre des itinéraires et géolocaliser la zone de pilotage où l’embarcation peut être utilisée. Lorsque le géo repérage est activé, la distance de bordure et la distance par rapport au centre peuvent être réglées pour générer un avertissement indiquant à l’opérateur qu’il a navigué trop loin.

La boîte à gants a été agrandie et agrémentée d’une lumière pour faciliter le repérage de tous les éléments essentiels. Elle comporte également une prise 12 V et une prise USB pour la charge ou l’utilisation à bord de vos gadgets préférés.

Vivez de nouvelles sensations

Enfin, la gamme FX dispose désormais de fonctions de conduite améliorées réglables depuis l’écran tactile, telles qu’un système d’auto-Trim à plusieurs modes et des limites de vitesse maximale.

Une nouvelle plaque et un repositionnement des flotteurs offrent un confort supplémentaire aux pilotes et passagers avec une meilleure protection contre les embruns. L’ergonomie est également améliorée grâce à des commutateurs et des points d’arrimage affinés juste au-dessous du guidon.

FX Cruiser SVHO + FX SVHO

Disponible dans de nouvelles couleurs et doté de superbes nouveaux motifs, cet incroyable moteur SVHO (Super Vortex High Output) offre une puissance constante et linéaire, et dispose de systèmes de refroidissement et d’admission d’air très efficaces ainsi que de solides composants internes. L’imposante pompe hydrojet Hyper-Flow transforme cette puissance en une accélération saisissante, et le système à injection électronique (EFI) garantit une montée en régime régulière et efficace.

Le modèle Cruiser comprend une selle luxe pour un confort accru, des taquets escamotables facilitant l’accostage, un système de sécurité dernier cri, un espace de stockage augmenté de 30 % et un écran tactile couleur. Ajoutez à cela un excellent système audio et deux coloris attrayants et vous obtenez des machines pour toutes les expériences.

FX Cruiser HO + FX HO

De nouvelles couleurs brillantes s’associent à de tout nouveaux motifs pour apporter un style hors du commun à ces modèles. Le moteur de 1 812 cm³ à haut rendement offre des performances époustouflantes. De plus, la pompe hydrojet Hyper-Flow dotée d’une turbine à trois pales transforme cette puissance en accélération saisissante. Le système à injection électronique (EFI) offre une puissance régulière qui contribue à une faible consommation de carburant, même avec les carburants sans plomb normaux. La version Cruiser comporte une colonne de direction relevable sur quatre positions ; une selle luxueuse et confortable pouvant accueillir trois personnes ; des taquets escamotables pratiques ; une plateforme arrière allongée pour les nageurs avec marche de remontée plus profonde, plus large, plus agréable au toucher et plus confortable, et deux poignées de remontée ; un système audio intégré ; et un système de drainage unique sur le marché au niveau des repose-pieds.

Une polyvalence inégalée

La gamme VX très prisée a été complètement repensée avec la mise sur le marché l’année dernière de tout nouveaux modèles intégrant des conceptions de coque et de pont au style innovant qui repoussent un peu plus les limites. Cette année, de nouveaux coloris attrayants et de nouveaux motifs auront un impact réel tant lors des sorties qu’à quai. Son style moderne et audacieux et son design racé font de ce modèle un véritable succès.

Ingénierie de pointe

Le VX est propulsé par notre moteur trois cylindres TR-1 innovant de 1 049 cm³ à haut rendement. Ce moteur compact et léger est surprenant de performance, avec une accélération saisissante et il se montre incroyablement puissant, maniable, agile et équilibré à haut-régime. Le VX Cruiser HO est propulsé par le moteur WaveRunner innovant affichant la plus grande cylindrée : le quatre cylindres de 1 812 cm³ à haut rendement. Il offre une poussée et une vitesse de pointe impressionnantes pour des virées sur de longues distances et des sorties palpitantes.

Technologie super intelligente

La gamme VX est dotée du système RiDE exclusif, révolutionnaire et intuitif, qui non seulement transforme l’expérience de pilotage en intégrant un contrôle véritablement intuitif, mais offre également les avantages de la marche arrière et du contrôle de traction électroniques. Le système de barre multifonctions unique Connext avec son écran couleur 4,3 pouces élégant, précis et bien lisible est à la pointe de la technologie. Et nous n’avons pas oublié les produits technologiques préférés des pilotes : deux fixations universelles sont idéalement placées pour les équipements de navigation, les caméras ou autres appareils.

VX Cruiser HO

Le nouveau VX Cruiser HO est le sommet de la gamme VX avec le moteur le plus puissant de la famille. Quatre cylindres de 1,8 litres qui délivre un niveau de puissance élevé. Des moments de pure exaltation associés à un niveau d’équipement exceptionnel pour ceux qui n’envisagent pas le compromis.

Le système audio est inclus sur certaines versions du VX Cruiser HO, avec un système audio Bluetooth entièrement intégré en usine. Les haut-parleurs sont idéalement positionnés au niveau des pieds et sont commandés à partir de commandes faciles sur le guidon.

Supériorité sportive

Notre segment Sport s’adresse aux pilotes qui souhaitent se surpasser. Que ce soit en compétition ou simplement pour le plaisir, ces pilotes apprécient la puissance et les performances ultimes, inspirées par l’ADN de compétition de Yamaha.

GP : Puissance et précision parfaites

L’impressionnant Yamaha GP1800R SVHO et le GP1800R HO à aspiration naturelle sont équipés du premier correcteur d’assiette automatique du secteur doté d’un contrôle des virages et d’un contrôle des départs. Le contrôle des virages ajuste automatiquement le correcteur pour plus d’adhérence en décélérant pour un virage plus serré. Après le virage, le GP1800R sélectionne automatiquement le réglage optimal du correcteur pour maintenir le bateau à niveau. Le contrôle des départs abaisse automatiquement le correcteur pour empêcher la montée de la proue lors d’une accélération rapide. Ces fonctions offrent de nouveaux niveaux de maniabilité et de performances aux pilotes de course comme aux utilisateurs dans un cadre récréatif.

Peaufiner l’expérience du pilote

Le GP1800R est également doté d’une grille d’admission et d’une pompe hydrojet, spécialement conçues pour une meilleure accroche et une accélération plus rapide. La conception du revêtement de la coque déplace le réservoir de carburant de 80 mm vers la poupe et de 15 mm plus bas dans la coque. En repositionnant le poids du réservoir et le centre de gravité du bateau, la maniabilité et l’agilité des GP sont améliorées.

SuperJet® : Action à grande vitesse

Le SuperJet® est une machine époustouflante d’une nouvelle époque née de notre ADN de compétition. À la fois élégant et léger, SuperJet® peut vous offrir de puissantes accélérations et une vitesse hors du commun. Mais il ne s’agit pas seulement de vitesse de pointe, car le SuperJet® offre une manœuvrabilité inégalée renforçant l’intensité de l’expérience.

Le moteur trois cylindres quatre temps et la toute nouvelle coque légère et élancée ne sont plus réservés aux professionnels. Vous dominerez les vagues à la fois sur des lignes droites à grande vitesse et sur des virages agressifs.

Agilité exceptionnelle

Notre moteur marin primé TR-1, 3 cylindres à 4 temps est un moteur compact et léger de 1049 cm3 qui offre aux pilotes des performances exceptionnelles, mais avec un niveau de fluidité jamais vu. L’agilité et le contrôle extrêmes sont les maîtres mots du SuperJet® qui se caractérise par ses compétences incomparables en matière de maniabilité en virage. Vous n’êtes pas encore prêt à vous lancer ? Le système L-MODE® réduit les performances du moteur à environ 35 nœuds, une fonctionnalité utile qui mettra en confiance les pilotes débutants. Grâce à sa coque plus large et plus stable, il est parfait pour les loisirs, même si la colonne de direction à amortisseur réglable et le guidon feront prendre au pilote une position penchée vers l’avant confortable, idéale pour la conduite à grande vitesse et pour les virages.

Aucun autre jet n’est aussi facile à maîtriser. Avec son petit 2,5 mètres de long, il peut facilement être rangé à l’arrière d’une petite camionnette ou d’un grand SUV. Il est, par ailleurs, incroyablement léger (170 kg) par rapport aux modèles similaires existants, ce qui permet de le mettre à flot et de le récupérer très facilement. Il convient également parfaitement pour un stockage sur le pont d’un grand yacht.

Prêt à découvrir toute la gamme ? Consultez notre site Web et contactez votre concessionnaire Yamaha local pour en savoir plus sur les prix et la disponibilité. (https://www.yamaha-motor)

Complétez votre look

Les accessoires et vêtements officiels Yamaha sont parfaits pour harmoniser votre look avec la gamme WaveRunner. Des accessoires officiels au design intelligent qui fonctionneront à merveille avec votre embarcation, et des vêtements élégants et techniques viennent compléter la gamme WaveRunner. Choisissez le kit authentique pour encore plus de plaisir.