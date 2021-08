Les dinosaures disparus depuis longtemps, peuvent-ils nous apprendre encore des choses sur notre avenir ?

Oui, répond le paléontologue Kenneth Lacovara. L’auteur tisse ensemble les histoires de notre éveil géologique, de la lutte épique de l’humanité pour comprendre la nature des temps profonds, la signification des fossiles et notre propre place sur le vaste et généreux arbre de la vie. Il nous entraîne dans un voyage dans le temps, à l’époque où les dinosaures régnaient sur la Terre pour découvrir comment ils ont réalisé́ des exploits sans précédent. Apprenez les secrets des paléontologues pour trouver des fossiles et explorez des questions originales mais profondes, telles que : un pingouin est-il un dinosaure ? Les bras minuscules de T. rex sont-ils la clé de sa puissance et de sa férocité́ ?

Ne manquant pas d’humour, le scientifique nous emmène dans la paléontologie avec un regard nouveau, riche d’anecdotes pertinentes et de mise en perspective sur notre histoire. À l’aide d’une narration scientifique drôle et rythmée, il s’agit, avec ce livre, de réaliser que notre avenir se construit aussi à partir d’éléments trouvés sous la terre et dans le passé. Pour en savoir plus

L’auteur : Kenneth Lacovara est un paléontologue et géologue américain à l’Université Rowan, New Jersey, connu notamment pour la découverte du dinosaure Dreadnoughtus. Il est le fondateur du parc fossile Edelman et un conférencier TED. Référent paléontologue à l’Académie des sciences naturelles, il a obtenu la médaille du club des explorateurs (la plus haute distinction).

La collection : La collection « Histoires de science » rassemble des ouvrages, écrits par des scientifiques, qui retracent l’aventure humaine qui se cache derrière les découvertes scientifiques.

Éditeur : UGA Éditions est la maison d’édition pluridisciplinaire de l’Université Grenoble Alpes, signe fort de son engagement dans sa mission de diffusion de la recherche et des savoirs. Pour faire face aux défis liés aux mutations de l’édition universitaire, UGA Éditions développe de nouveaux supports, de nouvelles thématiques, et ouvre son catalogue à un lectorat plus large tout en assurant l’excellence scientifique de ses publications.

