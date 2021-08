LES AOÛTIENS AU RENDEZ-VOUS AVEC LA CÔTE D’AZUR : UNE FRÉQUENTATION DE L’HÔTELLERIE URBAINE AZURÉENNE AU NIVEAU DE L’AVANT-CRISE !

C‘est une performance pour l‘hôtellerie urbaine de la Côte d‘Azur ! Au lendemain du très crucial week-end de l‘Assomption, les chiffres font état d‘une occupation moyenne de 92.5% sur la première quinzaine du mois d‘août sur la Côte d‘Azur. En hausse de 3 points par rapport à la même période en 2020, ils sont désormais comparables au niveau de 2019 avant la crise sanitaire !

C’est un résultat très attendu qui vient de tomber. Cruciale pour l’économie touristique azuréenne, la première quinzaine du mois d’août est toujours attentivement observée. Les prévisions formulées en juillet par l’Observatoire du Tourisme du CRT Côte d’Azur France, en collaboration avec MKG Consulting, annonçaient de bonnes dynamiques de réservations. Les chiffres le confirment et affichent des résultats une nouvelle fois au-dessus des prévisions.

DES PERFORMANCES ET FRÉQUENTATIONS COMPARABLES À 2019 POUR L‘HÔTELLERIE URBAINE AZURÉENNE

Dans un besoin d’évasion exacerbé par la crise sanitaire et avec une arrivée progressive et constante de clientèles françaises et étrangères, l’activité touristique poursuit sa nette dynamique d’amélioration. Dans l’hôtellerie urbaine, la montée en puissance du flux touristique s’est une nouvelle fois poursuivie avec une progression constante d’une semaine à l’autre : après 74% sur la semaine du 14 juillet, puis 80% sur la dernière semaine du mois, les performances des taux d’occupation ont atteint 91% sur la première semaine du mois d‘août et 94% sur la deuxième.

Cette première quinzaine du mois d’août sur la Côte d’Azur démarre ainsi sur les chapeaux de roue, avec une occupation hôtelière urbaine moyenne de 92.5%. Elle affiche même un pic de fréquentation record sur le week-end du 6-8 août avec 96% d’occupation. Autre bonne nouvelle, les prix moyens ont également progressé de 27% sur cette première quinzaine par rapport à la même période en 2020, soit un léger repli de -5% pour les prix et Revpar (revenu par chambre disponible) en comparaison avec août 2019.

LE RETOUR PROGRESSIF DES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES COMME SOUTIEN À LA DYNAMIQUE TOURISTIQUE AZURÉENNE

En juillet, les visiteurs avion étaient en hausse de +19% par rapport à 2020, soit +23% pour les Français et +17% pour les étrangers. Sur la première semaine d’août, la hausse observée était de +8% par rapport à 2020, avec +2.5% pour les Français et +17% pour les étrangers.

Côté prévisions, les réservations aériennes à destination de Nice Côte d’Azur pour le mois d’août affichent (en date du 8 août) une hausse de 10% par rapport à 2020, avec une stabilité pour les Français et une hausse de +16% pour les étrangers. Autre signe positif, les réservations aériennes sur septembre présentent une avance de 30% en comparaison à l’an dernier.

UNE SITUATION PLUS CONTRASTÉE POUR LES LOCATIONS DE MEUBLÉS ET LA MONTAGNE

Plébiscitées en raison de la crise sanitaire, les locations de meublés ainsi que sur les zones moins urbaines et montagneuses avaient connu un franc succès en 2020. En cette saison estivale 2021, cette tendance est moins forte et entraîne un nouvel effet de report vers l’hôtellerie urbaine. Les réservations vers les locations de meublés se sont ainsi essentiellement concentrées sur les deux premières semaines d’août avec une semaine du 9 août très bien fréquentée affichant un taux de réservation des hébergements de 80% en date du 8 août, contre 74% pour la semaine équivalente l’an passé.

« Pour l‘économie de notre destination touristique Côte d‘Azur et l‘ensemble de nos socio-professionnels, je me réjouis sincèrement de ces très beaux résultats qui confirment la dynamique et les prévisions observées fin juillet par notre Observatoire du Tourisme Côte d‘Azur France. Par cette montée en puissance du flux touristique en cette première quinzaine du mois d‘août, c‘est la résilience de notre territoire et de nos professionnels fédérés autour de la marque Côte d‘Azur France qui s‘exprime, et toute la pertinence de l‘action de notre CRT Côte d‘Azur. Ensemble et soudés, maintenons nos efforts et actions afin que se poursuive, sur le mois de septembre et durant l‘automne à venir, cette dynamique de reprise tant attendue par tout le secteur. Le retour des grands événements internationaux sur notre territoire, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, et le déploiement de notre stratégie en faveur de la relance du tourisme d‘affaires en cette rentrée contribueront au maintien de ces flux et des clientèles touristiques internationales à fort pouvoir d‘achat. » David LISNARD, Président du CRT CÔTE D‘AZUR FRANCE.