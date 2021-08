BMW partenaire du Tour Auto Optic 2ooo pour la 11ème année consécutive

La marque BMW s’associe pour la 11ème année consécutive à l’une des compétitions automobiles classiques les plus renommées : le Tour Auto Optic 2ooo. Du 30 août au 4 septembre 2021, sur un parcours reliant Paris à Nice, BMW sera présent sur l’événement à la fois en tant que concurrent et en tant que partenaire officiel.

Mélange habile de découverte touristique et de compétition sportive, le Tour Auto Optic 2ooo, rétrospective du Tour de France Automobile, sillonne les routes secondaires françaises selon un parcours renouvelé chaque année. L’itinéraire est entrecoupé d’épreuves chronométrées sur routes fermées et sur circuit qui déterminent le classement final. Pour participer à l’épreuve, devenue l’un des événements du sport automobile historique les plus reconnus dans le monde, il faut présenter une voiture éligible ayant déjà couru le Tour de France Automobile entre 1951 et 1973. Deux catégories de classement sont proposées aux concurrents : « Compétition » ou « Régularité ». Cette année, près de 230 voitures de sport classiques traverseront la France, avec pour villes étapes Paris, Beaune, Aix-les-Bains, Valence, Nîmes et Nice.

Pour cette 30ème édition, la marque à l’hélice engage deux modèles emblématiques issus de la « Neue Klasse » dont les variantes sportives portant l’appellation « ti » (pour Turismo Internazionale) ont fait le succès et la notoriété sportive de BMW dans les années 60 et au début des années 70 :

une BMW 1800 TI (1965) pilotée par l’équipage Jérôme Fombelle / Christian Martin

(Sport Auto Classiques / Auto Plus Classiques), une BMW 2002 tii (1973) pilotée par l’équipage Géraldine Gaudy / Mathieu Sentis (L’argus).

L’engagement de ces deux modèles est un clin d’œil évident à l’actualité de la marque, cette appellation sportive ayant fait son grand retour cette année avec le lancement de la Compacte sportive BMW 128ti.



En complément des deux équipages engagés dans la compétition, un troisième duo prendra la route de cette 30ème édition. Non-engagée officiellement dans la compétition, une très exclusive BMW Z8 sera l’invitée remarquée de l’évènement. À son bord, l’équipage Patrick Lucas / Dominique Chapatte (M6 Turbo) fera vivre aux téléspectateurs les « à-côtés » d’une semaine de compétition sur le Tour Auto Optic 2ooo.



Pour encadrer les quelques 230 équipages, BMW mettra à disposition de l’organisateur Peter Auto 46 véhicules de sa gamme destinés à la logistique (dont 2 motos), à l’assistance rapide et aux liaisons, ainsi que 4 véhicules ouvreurs.



Lors de la soirée de lancement de cette 30ème édition du Tour Auto Optic 2ooo, qui se tiendra pour la toute première fois au Grand Palais Ephémère le 30 août, l’espace BMW accueillera la très exclusive BMW M5 CS et ses 635 ch, dont le volant sera confié à Ari Vatanen, ouvreur sur les Épreuves Spéciales et ambassadeur de la marque BMW. François Chatriot, Champion de France des Rallyes en 1989 et 1990 sur une BMW M3, se verra confier la toute nouvelle BMW M3 Competition Berline pour sa 4ème participation en tant qu’ouvreur.