Festival Ciné’Ma Plage : Des films sur les plages de la Méditerranée pour sensibiliser à la protection de l’Océan [mise à jour avec nouvelles dates]

Les séances de cinéma gratuites de Surfrider Foundation Europe sont de retour sur les plages pour sensibiliser à la protection de l’océan.

Ciné’Ma Plage, festival cinématographique à portée environnementale organisé par l’ONG pour la protection de l’océan, Surfrider Foundation Europe, fait son retour au mois d’aout et septembre, pour sa 5ème édition.

Cette année, le festival, initialement créé sur la plage du Prophète de Marseille s’étend à plusieurs communes du littoral Méditerranéen, grâce au concours des antennes bénévoles de Surfrider Foundation Europe en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

A travers ces séances et des discussions qui suivront la diffusion, l’ONG de protection de l’océan et du littoral a pour objectif de rassembler, sensibiliser, et éveiller les consciences à l’égard de l’environnement, grâce à l’art ludique et universel qu’est le cinéma.

La plage s’impose comme lieu de projection idéal puisqu’elle est au cœur de la problématique littorale. Cet espace unique permet ainsi de rappeler la connexion entre milieu marin et activités humaines.

Tout en tirant une sonnette d’alarme, il a aussi pour vocation de présenter les initiatives citoyennes locales et d’inciter chacun à s’engager à son échelle dans des actions durables de protection de ce merveilleux patrimoine naturel qu’est la Méditerranée.

Surfrider invite cette année encore petits et grands à les retrouver* gratuitement, sur la plage (lieu ci-dessous) au coucher du soleil. Découverte, partage, échanges seront au rendez-vous.

Les séances

20 août – au coucher du soleil

MARSEILLE – plage du Prophète

Planète Méditerranée

25 août – au coucher du soleil

LA GRANDE MOTTE – plage du Couchant

Chasing Coral

29 août – au coucher du soleil

TOULON – plage du Mourillon

Wave of change

7 septembre – au coucher du soleil

MARSEILLE – plage du Prophète

Less is More

24 septembre – au coucher du soleil

CANNES – plage Macé

Méditerranée

Les films

Chasing Coral

Un film de Jeff Orlowski

Les récifs de corail disparaissent dans le monde entier à un rythme effréné. Une équipe de photographes et de scientifiques se lance dans une aventure océanique palpitante afin de découvrir pourquoi et de révéler le mystère sous-marin au monde.

1h33mn

Wave of Change

Un film de Damien Castera, Pierre Frechou

Le surfeur professionnel Damien Castera rejoint Caroline, Corentin et Guénolé à bord du désormais célèbre « Nomade des mers », un catamaran en plein tour du monde, à la découverte de l’innovation Low-tech et pionnier de l’innovation durable et solidaire.

40mn

Planète Méditerranée

Un film de Laurent Ballesta, Gil Kebaïli

Au cours d’une mission exceptionnelle, le biologiste et photographe sous-marin Laurent Ballesta et trois autres plongeurs sont restés confinés sous l’eau dans un caisson de 5 mètres carrés pendant vingt-huit jours, entre Marseille et Monaco. C’est ainsi qu’ils ont pu explorer sans limite de temps la zone des 100 mètres de profondeur et révéler ainsi les trésors naturels des fonds méconnus de la Méditerranée.

1h36

Less is More

Un film de Mathias Joubert, Charlotte Frey et Benjamin Prou

Ce documentaire retrace le style de vie de la Surf Island Family, une famille de «surfeurs-aventuriers» au style de vie atypique, intrigant, inspirant. Enseignants à mi-temps sur l’île de Ré, ils sillonnent le globe les six autres mois de l’année avec leurs deux enfants.

52 mn

Méditerranée

Un film Jérôme Espla, Arnaud Gobin

C’est une exploration poétique de la Méditerranée et de ses richesses immenses, mises à mal par l’activité irresponsable de l’homme. Plus qu’un simple documentaire animalier, ce film cherche à susciter une prise de conscience sur la nécessité de préserver cette mer qui est aussi notre avenir.

52 mn

* sous réserve de modification, en fonction des restrictions sanitaires, et dans la limite des places disponibles, retrouver toutes les mises à jour sur la page web du festival

ONG créée en 1990, Surfrider Foundation Europe, agit pour la protection des océans, du littoral, des vagues et de leurs usagers. Depuis 30 ans, fort d’une équipe d’experts et de 49 antennes bénévoles réparties sur 12 pays européens, l’association travaille avec les parties prenantes (citoyens, secteurs privé et public) sur plusieurs grands themes : les déchets aquatiques, l’artificialisation du littoral, le changement climatique, la qualité de l’eau et la santé des usagers. https://surfrider.eu/