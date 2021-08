Gap Inc. choisit ProGlove pour accompagner la croissance de ses commandes omnicanales

ProGlove, leader des wearables ergonomiques pour l’industrie, accompagne GAP Inc. (Old Navy, Gap, Banana Republic et Athleta) dans l’optimisation du traitement de ses commandes omnicanales. Initié en 2020, sur le site de Gap Inc de Gallatin (Tennessee), le projet d’équipement des préparateurs de commande devrait être étendu à l’intégralité des sites du groupe Gap Inc. Aujourd’hui, quelque 600 gants équipent les opérateurs du site de Gallatin.

Besoins métiers ou challenge

La récente pandémie et l’accélération des commandes en ligne, qui lui est concomitante, a obligé Gap Inc. à repenser ses process de distribution : historiquement, il s’agissait de répondre aux demandes soit vers les points de vente physiques, soit vers les magasins en ligne. Le basculement s’est opéré au moment où il a fallu servir les deux canaux en même temps. Cette nouvelle configuration a montré les limites des technologies utilisées, confirmé la nécessité d’une automatisation et souligné les tensions éprouvées par les opérateurs. Devant ces indices et l’obligation de poursuivre l’activité, Gap Inc. se tourne vers ProGlove pour la facilité d’utilisation, son intégration sans rupture et le confort promis aux employés.

Résultats

Depuis l’intégration des gants ProGlove plusieurs bénéfices sont à retenir :

Élimination des gestes répétitifs ;

Poids réduit du scanner qui en facilite l’usage pour les opérateurs ;

Ergonomie qui permet de réduire la fatigue et améliore la qualité des opérations ;

Interface intuitive qui permet aux nouveaux collaborateurs d’être rapidement opérationnels ;

En réduisant l’attention portée à l’outil, les scanners ProGlove permettent aux opérateurs d’être plus attentifs à leur environnement.

