De magnifiques cadeaux avec Villeroy & Boch

Offrir rend heureux celui qui reçoit, mais également celui qui offre. Avec beaucoup de persévérance, nous nous sommes donc lancés encore et encore à la recherche du cadeau idéal : il doit être original et créatif, individuel et unique. Tout comme la personne à qui il est destiné. Un cadeau qui correspond à la personnalité de son destinataire, est un cadeau réussi.

Pour un mode de vie responsable : Coffee To Go et To Go & To Stay

Une tasse Coffee To Go réutilisable à l’infini et dans laquelle le café est aussi bon sur le pouce que dans une tasse en porcelaine à la maison, inspire les accros du café ainsi que les représentants d’un mode de vie durable et responsable. Du mug au couvercle, entièrement en porcelaine, dans différents designs élégants et en deux tailles, vous êtes sûr·e de trouver le cadeau idéal dans cette collection. Il en va de même pour les boîtes à lunch en verre et en porcelaine ainsi que les tasses et les gourdes assorties de To Go & To Stay : de couleur minérale ou blanche, de tailles et de formes diverses, ils ne sont pas seulement une source d’inspiration pour toutes celles et tous ceux qui préparent leur repas ou adorent quand tout est en ordre. Idéales pour compléter un cadeau : les pailles colorées en verre.

Pour les amateurs de décoration individuelle : Lave Home et « it’s my home »

Ceux qui pensent que les accessoires pour la maison ne sont plus des cadeaux se trompent. Les vases tels que Lave Home, qui sont des pièces uniques élégantes grâce à un émail réactif spécial, ou les vases et pots de fleurs au look épuré blanc mat tels que ceux de « it’s my home », donnent à chaque maison un look authentique. Ajoutez un beau bouquet de fleurs (sèches) ou une plante verte inhabituelle et l’enthousiasme sur le visage des amateurs de décoration est garanti.

Des pièces uniques pour les individualistes : Crafted et Lave

Les collections Crafted et Lave sont décontractées et branchées : grâce à leurs dégradés de couleurs individuels, les deux collections au look poterie tendance se composent uniquement de pièces individuelles qui peuvent être combinées entre elles de manière très personnalisée. Inutile d’opter pour l’ensemble complet : même les bols, les tasses ou les coupes individuels sont de beaux cadeaux qui peuvent être utilisés de diverses manières, et donnent envie d’en avoir plus : comme rangement pour les bijoux ou les objets du quotidien, comme jardinière ou porte-savon – il n’y a pas de limites à la créativité.

Pour les passionnés de design : La Boule memphis

Pour certaines occasions, le cadeau peut être plus important. Avec La Boule memphis, nous surprenons et ravissons le destinataire en même temps : objet design, accroche-regard et service de table pour deux personnes, il attire immédiatement l’attention par ses couleurs vives, connues des experts comme un hommage au célèbre groupe de design milanais.