Avec trois nouvelles recettes de pickles de légumes, Hugo Reitzel donne de la couleur et de la saveur au végétal !

Pour la saison 2021-2022, Hugo Reitzel souhaite répondre à une demande grandissante de végétal dans les assiettes avec ces trois nouveaux pickles de légumes. Conditionnées en poche alu avec ouverture facile, les trois recettes de potiron, courgettes et carottes s’intègreront aisément aux cartes des Chefs. Saveurs et originalité sont au rendez-vous de la rentrée !

Les avantages des nouveaux pickles Hugo Reitzel :

– Un conditionnement en poche alu pratique à utiliser, assurant une longue conservation des légumes ;

– Des légumes variés et au goût du jour, permettant d’apporter davantage de végétal dans les assiettes ;

– Des recettes savoureuses et simples, apportant de la couleur aux plats ;

– Une variété d’utilisations, autant chaud – dans des plats mijotés – que froid – dans des salades, pokebowls, en bord d’assiette ou encore à l’apéritif.

Ces trois nouveautés seront présentées à toute la profession lors du salon Sandwich & Snack Show, le rassemblement européen de fournisseurs de la restauration rapide et de la vente à emporter, les 13 et 14 octobre prochains à Paris Porte de Versailles.

Les poches alu : un conditionnement innovant et astucieux !

Pratiques, les poches alu Hugo Reitzel permettent gain de temps, davantage de sécurité, une meilleure conservation et des économies de matériel (plus de lingette nettoyante, plus d’ouvre-boîte). Fruits de l’innovation des équipes R&D Hugo Reitzel, elles assurent une meilleure capacité de stockage et de réelles économies dans la gestion des déchets (le volume d’un sachet vide est 100 fois inférieur à celui d’une boîte). Ce packaging, toujours plus pratique, est conditionné en France, dans l’atelier de production Reitzel à Connerré, dans la Sarthe.

Pickles de carottes Hugo Reitzel en poche alu 250 g

Les pickles de carottes Hugo Reitzel sont proposés en bâtonnets et sublimés par une recette aigre-douce avec une pointe de cumin. Conditionnés en poche alu de 250 g, avec ouverture facile, ils permettront à tous les Chefs d’agrémenter en deux temps, trois mouvements, autant des salades gourmandes que des préparations chaudes.

Taboulé frais aux pickles de courgettes Hugo Reitzel

Dans une recette aigre-douce avec une pointe de curry, les pickles de courgettes Hugo Reitzel en cubes 20*20 vont être une véritable source d’inspiration et de gain de temps pour les Chefs ! Tajine, salade, poêlée, … Les idées de recettes sont quasiment infinies, autant en préparations froides que chaudes.

Pickles de potiron Hugo Reitzel cuits au four

Le peps des 4 épices, la douceur d’une recette aigre-douce, les nouveaux pickles de potiron aux 4 épices Hugo Reitzel vont donner des envies de créativité à tous les professionnels des métiers de bouche ! Leur conditionnement en poche alu de 250 g, avec ouverture facile, et leur format cubes 20*20 permet une utilisation simplifiée.

À propos d’Hugo Reitzel

Hugo Reitzel est dédiée aux professionnels de la restauration. Son objectif est d’apporter des solutions aux différents acteurs du marché du Food service en proposant des pickles adaptés à leurs besoins. Ils pourront ainsi valoriser leurs cartes avec des cornichons français, dont la PME Reitzel s’est lancée le défi de relancer la filière depuis 2016.

Pour plus d’informations : www.hugoreitzel-foodservice.fr