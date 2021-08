Marc Groenewoud devient le nouveau PDG de PAKi Logistics

Avec effet au 16 août, PAKi Logistics a nommé Marc Groenewoud comme nouveau PDG de l’entreprise de pooling ouvert. Il remplace Ingrid Faber, qui avait repris la direction à titre intérimaire après le départ de Christian Agasse.

Marc Groenewoud a accompli un parcours professionnel complet, passant de « marketeur » et expert des ventes à Directeur Général aux pleines responsabilités opérationnelles et commerciales.

Marc Groenewoud commence sa carrière chez Henkel Detergents, où il travaille en Allemagne et au Royaume-Uni dans diverses fonctions marketing et commerciales. Après 10 ans de collaboration, il rejoint METRO Cash & Carry où il mène les activités tchèques, slovaques, autrichiennes et allemandes vers des entités très performantes en se concentrant sur les ventes et le commerce électronique. En tant que PDG de METRO Cash & Carry en Autriche, Marc Groenewoud a géré une activité comptant 2 300 employés et réalisant un chiffre d’affaires de 800 millions d’euros. En tant que directeur des opérations de METRO Deutschland en Allemagne, il a même géré plus de 100 magasins avec plus de 14 000 employés, étant co-responsable d’une activité de 4,8 milliards d’euros. Suite à son dernier poste à METRO Deutschland, il devient investisseur dans l’immobilier et les start-ups informatiques.

Marc Groenewoud est titulaire d’un diplôme en administration des affaires de l’université de Giessen et vit actuellement à Düsseldorf.

« Grâce à sa vaste expérience dans le commerce de la Grande Distribution et de l’industrie, ainsi qu’à son esprit d’entreprise, nous sommes convaincus que Marc Groenewoud conduira notre organisation PAKi, avec Sven Kokemor et David Mayo, vers une croissance durable dans les années à venir », explique Ingrid Faber.

« Je me réjouis à l’idée de rejoindre PAKi Logistics. C’est une entreprise dynamique qui m’offre un cadre propice pour développer des solutions innovantes pour la digitalisation de la chaîne d’approvisionnement », déclare Marc Groenewoud.

A propos de PAKi :

PAKi Logistics est un prestataire de services pour la gestion, la fourniture et la relocalisation de palettes Europe et de conteneurs échangeables standardisés. Avec plus de 45 ans d’expérience et 200 spécialistes, PAKi Logistics offre une fiabilité absolue et une expertise incomparable du pooling. Partout en Europe, nous aidons les entreprises de transport, les détaillants et les industriels à gérer leurs besoins spécifiques d’emballages.

PAKi Logistics appartient au groupe néerlandais Faber Halbertsma. Le groupe Faber Halbertsma est une entreprise familiale qui offre des réseaux de pooling circulaires efficaces dans toute l’Europe. Le groupe se compose de plusieurs entreprises spécialisées dans le pooling (PAKi Logistics, IPP, PRS) et d’un fournisseur de bois durable (Satim). Nos réseaux de pooling exploitent de vastes systèmes d’économie circulaire utilisant des emballages réutilisables dans toute l’Europe, pour une grande variété de secteurs.

Le groupe Faber Halbertsma vise à réduire les déchets et à minimiser l’empreinte carbone. La réutilisation, la circularité et la durabilité sont les pierres angulaires de ce groupe. Tous les produits proviennent de forêts gérées de manière durable et utilisent du bois certifié PEFC™ ou FSC®.

Avec une histoire qui remonte à 1891, le groupe Faber Halbertsma a un chiffre d’affaires annuel d’environ 330 millions d’euros et emploie environ 500 collaborateurs.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.faberhalbertsmagroup.com.